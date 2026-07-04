Na dálnici D8 vyprošťují nákladní auto. Provoz na Prahu je odkloněn

Na zhruba 30kilometrovém úseku dálnice mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi buduje Ředitelství silnic a dálnic ČR nový systém nouzového volání, který nahradí současné zařízení. V některých úsecích je součástí prací i výměna svodidel. Po dobu opravy jezdí řidiči úsekem zúženými pruhy. Práce za 398 milionů Kč bez DPH potrvají tři měsíce.
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Na dálnici D5 se srazila dodávka s odtahovou službou, jeden člověk se zranil
Ode dneška až do půlnoci na úterý musí motoristé počítat s dopravním omezením v obou směrech dálnice zhruba mezi 17. a 34. kilometrem. Doprava je tam ve směru na Ústí nad Labem i ve směru na Prahu vedena jedním pruhem, případně dvěma pomocnými pruhy, řidiči by měli jezdit opatrně a respektovat dopravní značení.