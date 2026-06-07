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Dálnice D8 spolkne další stamiliony. Modernizace omezí řidiče na tři měsíce

Pavel Křivohlavý
  8:23
Od pondělí se na tři měsíce musí obrnit trpělivostí řidiči, kteří pojedou po dálnici D8 mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zde začne opravovat a modernizovat zhruba 30 kilometrů dlouhý úsek. Kvůli pracím ve středním dělicím pásu budou zavřené rychlé jízdní pruhy. V Ústeckém kraji budou i další omezení.

„Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy v režimu 2 + 2, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení,“ říká mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Díky modernizaci vznikne na D8 mezi 18. a 48. kilometrem nový systém nouzového volání, který nahradí současné zařízení. Stavbaři zmodernizují i technologie pro řízení a dohled nad provozem, v některých úsecích dálnice vymění středová svodidla a upraví přejezdy ve středním dělicím pásu.

Dálnice D8 na Lovosicku (červen 2026)
Dálnice D8 na Lovosicku (červen 2026)
Dálnice D8 na Lovosicku (červen 2026)
Dálnice D8 na Lovosicku (červen 2026)
23 fotografií

„Úpravy, které potrvají tři měsíce, přispějí k bezpečnějšímu cestování po dálnici a vyjdou na 398 milionů korun. ŘSD v posledních letech dálnici D8 postupně modernizuje. Loni se dělala vůbec první rozsáhlá oprava úseku přes České středohoří. Zahrnovala modernizaci tunelů Panenská a Libouchec i obnovu vozovky v celkové délce 18 kilometrů, náklady přesáhly 1,2 miliardy korun,“ doplňuje mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.

Omezení čekají řidiče i jinde než na D8. Příští týden se v Lovosicích začne stavět nová kruhová křižovatka, a to na křížení silnice I/15 a Terezínské ulice. Práce omezí dopravu do konce listopadu. Objízdná trasa bude pro veškerou dopravu vedena po silnici III/00817 od okružní křižovatky u Kauflandu směrem na Libochovice, dále na silnici II/247 (nájezd k dálnici D8) a okružní křižovatku u Prosmyka pak zpět do ulice Terezínská v Lovosicích.

Od minulého pondělí také probíhá hlavní etapa výstavby nové okružní křižovatky u Chlumce na Ústecku, a to v místě napojení ulice U Dálnice na silnici I/30. Kvůli výstavbě okružní křižovatky musejí řidiči počítat s několika dopravními omezeními, mimo jiné s uzavírkou silnice III/25357, kyvadlovým provozem řízeným semafory na silnici I/30 a zákazem tranzitní dopravy vozidel nad 12 tun v části silnice I/13. Dokončení stavby a uvedení okružní křižovatky do provozu se plánuje na říjen.

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Na silnici I/62 mezi Ústím nad Labem a Děčínem probíhá u Dobkovic rekonstrukce mostu, která zahrnuje jeho demolici a výstavbu nové konstrukce. Doprava je vedena kyvadlově a řízena semafory. Kromě nového mostu bude vybudována protihluková stěna dlouhá 158 metrů. Práce potrvají do konce listopadu 2026.

Částečné uzavírky čekají i na řidiče jedoucí po silnici I/13 v České Kamenici na Děčínsku, kde probíhá rekonstrukce mostu. Práce by podle ŘSD měly probíhat zhruba do konce roku 2026.

Na hlavním tahu silnice I/28 mezi Louny a Mostem u obce Dobroměřice vzniká nová okružní křižovatka. Dopravní omezení potrvají zhruba do poloviny prázdnin a práce budou probíhat po etapách za částečné uzavírky. Doprava bude vedena kyvadlově a v průběhu stavby dojde také k postupným uzavírkám ulic 5. května a Komenského.

7. října 2025
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