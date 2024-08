Celníci zadrželi stovky falešných dresů Mbappého. Po přestupu do Realu je to hit

Možná jste si toho také všimli. Když se francouzský kanonýr Kylian Mbappé 16. července 2024 poprvé po podpisu smlouvy oficiálně představil na zaplněném stadionu Santiago Bernabeu v Madridu v bílém dresu s logy týmu a sponzorů, kolem vás už děti dávno jeho nový dres, který ještě nebyl v oficiálním prodeji, nosily. Trika měly zjednodušená, z nekvalitního umělého vlákna, prostě falešná. Mbappého dres totiž aktuálně patří k nejfalšovanějším kusům oblečení.

Potvrzují to celníci, kteří zachytávají dodávky s padělky na dálnici D8. Pokud jde o sportovní ošacení se slavnou jmenovkou, vede momentálně hvězdný Francouz. „Teď je to jednoznačně dres Kyliana Mbappého a Realu Madrid,“ uvádí Jiří Nejedlý, tiskový mluvčí celníků v Ústeckém kraji.

Celníci padělky na D8 berou pravidelně, každý měsíc zachytí nějakou zásilku. V uplynulých letech se řidiči podle Nejedlého vzpomínek snažili převážet, pokud jde o sport, hlavně dresy fotbalové Barcelony. „V záchytech směřujících na Německo byl pak často i Bayern Mnichov,“ vybavuje si Nejedlý.

Zatím poslední odhalená zásilka falešného zboží směřovala do Německa v uplynulých dnech. Celníci záměrně dobu záchytu neupřesňují. „Hlídka mobilního dohledu ústeckých celníků si vytipovala ke kontrole bílé dodávkové vozidlo Mercedes-Benz Sprinter, německé imatrikulace, jedoucí ve směru ke státní hranici. V útrobách nákladového prostoru celníci objevili množství černých igelitových pytlů a kartonových krabic. Po předložení všech dokladů a zběžné kontrole vozidla celníci pojali podezření, že se uvnitř nachází zboží porušující práva duševního vlastnictví,“ popisuje Nejedlý.

Když pytle hlídka rozřízla, Mbappé byl všude, kam se podívali – jmenovky se skvěly na bílých domácích dresech i venkovních oranžových pro sezonu 2024/25 i s logy Ligy mistrů UEFA.

„Hlídka proto vyzvala řidiče, aby ji následoval na služebnu, kde proběhla důkladná kontrola přepravovaného zboží. Řidič o tom, že převáží padělky údajně nevěděl. Celníkům sdělil, že zboží zakoupil na pražském tržišti Sapa,“ říká Nejedlý s tím, že právě obří vietnamské centrum s obchody, dílnami a provozovnami nejrůznějších služeb je často uváděno jako místo původu falešného zboží.

„Celníci 813 kusů fotbalových dresů v hodnotě 1 219 500 korun (vyčísleno v ceně originálních výrobků) zajistili a uložili do skladu celního úřadu. Kontaktovali zástupce majitele ochranných známek, který jejich podezření potvrdil.

„V případě, že by se majitel ochranné známky rozhodl využít zjednodušený postup, bude zboží ekologicky zlikvidováno ve spalovně. Pokud by se případ řešil soudní cestou, hrozí pachateli pokuta až do výše 10 milionů korun,“ dodal Nejedlý. V případě této dodávky zatím celníci netuší, zda přicestovala v kontejneru z Asie, nebo trika byla potištěna v Sapě.

Dres Mbappého, jehož řada fanoušků a odborníků považuje za aktuálně nejlepšího fotbalistu světa, bude jistě žádaný i nadále, vždyť jeho kariéra v Realu Madrid se teprve rozjíždí. A je jistě rozdíl v nákupu kopie za pár stovek a originálu stojícího v oficiálním fanshopu od 140 eur (přes 3500 korun).