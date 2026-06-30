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VIDEO: Děsivá nehoda na D7. Auto se převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

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  15:13
Hlídka policistů z dálničního oddělení v Postoloprtech se na dálnici D7 stala svědkem děsivě vyhlížející nehody. Přímo před jejich vozem se na bok převrátilo jedno z projíždějících aut. Událost, která se nakonec obešla bez vážné újmy na zdraví, se tak podařilo natočit na palubní kameru.

KRIMI

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Nehoda se odehrála 7. června na sjezdu u Velemyšlevsi na Lounsku. Záběry z ní policie nyní zveřejnila.

Podle dosavadních zjištění řidič tmavého seatu patrně přejížděl z pravého do levého pruhu, aby uvolnil cestu na dálnici najíždějící octavii. Při tom ale vjel do cesty bílému vozu, jehož šofér už nemohl stihnout zareagovat a převrátil se. Na videu je patrné, jak při následném „letu“ těsně minul zmíněnou octavii v napojovacím pruhu.

Pokud by tomu tak skutečně bylo, dopustil by se řidič seatu chyby, protože přejíždět do levého pruhu kvůli uhýbání najíždějícímu autu se nesmí.

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„Závěry každopádně ještě nemáme. Nehoda je nadále v šetření,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš s tím, že u řidiče seatu i havarovaného vozu bylo vyloučeno požití alkoholu a drog. Škoda pak přesáhla půl milionu korun.

Šofér převráceného auta utrpěl lehké zranění. Na policejním videu je vidět, jak z vozu sám vyskakuje.

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