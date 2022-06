Dálnice D7 bude hotová za pět let, slibuje stát. Hackeři stavbu nezbrzdili

„Harmonogram je nastaven reálně a jsem optimista, když říkám, že celá trasa bude hotová v roce 2027,“ prohlásil koordinátor výstavby dálnice ze společnosti Komovia Václav Marvan.

Nejdelší trasa už postavené či nyní rozestavěné dálnice je na Chomutovsku a Lounsku. Tady se nyní staví na dvou místech, vzniká obchvat obce Chlumčany, který má být hotov do srpna 2024, a pracuje se také na zkapacitnění stávajícího dvouproudového obchvatu Loun.

Zde stavební práce nejvíc omezují dopravu, dálnice totiž povede ve stávající trase. Doprava je tak svedena do zúženého pruhu a řidiči tu musí jezdit výrazně pomaleji, navíc zde denně projedou stovky nákladních aut.

„Zlepšení by mělo přinést uvedení do provozu levé poloviny nové dálnice v říjnu letošního roku,“ upozornil Marvan s tím, že celý úsek má být hotový do poloviny příštího roku.

Zbývá dostavba ještě čtyř dalších částí D7. Tři z nich, které jsou ve Středočeském kraji, jsou ve fázi příprav dokumentace pro stavební povolení, příprav výběrových řízení a současně ŘSD řeší majetkoprávní vypořádání s majiteli pozemků, přes které dálnice povede. Začít stavět tu ŘSD plánuje za rok.

Komplikace u Postoloprt

Nejkomplikovanějším úsekem pak je téměř pětikilometrová část u Postoloprt na Lounsku.

„Řešili jsme tu několik problémů. Jednak se nachází v záplavovém území řeky Ohře, navíc ji protínají dvě železniční tratě a je nutné vyhovět speciálním požadavkům drah,“ uvedl Marvan s tím, že nyní se dokončují podklady pro žádost o územní rozhodnutí, což definitivně potvrdí trasu dálnice.

Kvůli ní se také stěhuje o několik metrů dál fotbalové hřiště. Samotnou stavbu chce ŘSD zahájit v roce 2025 a dokončit nejpozději v roce 2027.

Stavbu dálnice D7 prý nijak neohrozil nedávný hackerský útok na počítačovou síť ŘSD, s jehož následky se společnost stále potýká. Některé systémy jsou pořád mimo provoz, firma se nemůže dostat k důležitým datům a nefungují ani některé webové stránky.

„Útok nemá dopad na realizaci dálnice D7,“ ujistil ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský.

Naopak ke zdržení může kvůli útoku dojít u plánovaných oprav výtluků a povrchů na jiných silnicích v kraji. „Některé již uzavřené dodavatelské smlouvy musíme uzavírat znovu a některé opravy se tak opozdí o měsíc až dva,“ uvedl Vidimský.