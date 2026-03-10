Jestli troubili? Jsem hluchý. Za střet v protisměru na dálnici má senior podmínku

Miroslava Strnadová
  15:09
Nejpřísnější možný podmíněný trest uložil Okresní soud v Lounech devětasedmdesátiletému řidiči, který loni v květnu ujel zhruba kilometr v protisměru na dálnici D7. Podle spisu senior ohrozil jedenáct lidí a způsobil vážnou nehodu, po které jeden z vozů skončil na střeše. Verdikt není pravomocný.
Fotogalerie3

Devětasedmdesátiletý senior Václav Nezbeda v jednací síni Okresního soudu v Lounech. (10. března 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Dá se říci, že se cítím vinen,“ uvedl na začátku hlavního líčení penzista Václav Nezbeda. Státní zástupce ho obžaloval z těžkého ublížení na zdraví a obecného ohrožení, za což mu hrozilo až desetileté vězení.

Jeden z řidičů se snažil protijedoucímu vozu na dálnici D7 vyhnout. Jeho auto skončilo na střeše. (28. května 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Obžalovaný se sice přiznal, ale jen částečně. Odmítl právní kvalifikaci, podle které se dopustil úmyslného trestného činu. Tvrdil, že vjet do protisměru rozhodně nebylo jeho záměrem. Proč se to stalo, si prý nepamatuje.

„Jel jsem na chatu a tu trasu znám. Proč jsem špatně odbočil, nevím. Míjel jsem auta, zaregistroval jsem i pana poškozeného, ale asi jsem si vůbec neuvědomil, že jsem na dálnici,“ vypovídal senior.

Na dotaz soudkyně, zda si všiml, že na něj ostatní řidiči blikají nebo troubí, odpověděl záporně. „Troubení jsem neslyšel, jsem na jedno ucho hluchý,“ vysvětlil a vyjmenoval řadu dalších zdravotních komplikací včetně cukrovky. V době nehody však měl platné lékařské potvrzení o schopnosti řídit motorová vozidla.

Obhajoba žádala o překvalifikování skutku na nedbalostní trestný čin s nižší sazbou, to však žalobce Tomáš Voldřich rezolutně odmítl. „Obžalovaný mohl nepochybně na řadě míst zpozorovat, že jede po dálnici v protisměru. Minul množství velmi výrazných dopravních značek i větší počet vozidel,“ uvedl v závěrečné řeči.

Pro seniora navrhl tříletý trest s pětiletým podmíněným odkladem a zákaz řízení na šest let. Trest vězení nepožadoval, přihlédl totiž k dosavadní bezúhonnosti obžalovaného i jeho šedesáti letům řízení bez dopravní nehody.

Z dokazování vyplynulo, že muž poté, co na dálnici zavinil nehodu, ještě chvíli pokračoval v jízdě. Následně se na dálnici otočil a k místu střetu se vrátil. U havarovaného vozu, kde už byli další lidé, krátce zastavil, ale poté znovu nasedl do auta a odjel domů. Senior si prý pamatuje, že u vozu byl, ale neví, jak se tam dostal. Před soudem deklaroval, že už neřídí, auto prodal a vrátil řidičský průkaz.

Nehoda se stala loni 28. května. Poškozený řidič, který skončil mimo silnici, popsal, že se vše odehrálo velmi rychle. Aby zabránil čelnímu střetu s nečekaným vozem v protisměru, musel prudce strhnout řízení. Při následném převrácení vozu utrpěl vážná zranění, která si vyžádala operace. S následky se stále potýká.

Poškozený: Bolestí už se asi nezbavím

„Půl roku jsem nemohl chodit do práce. Dnes sice pracuji, ale jen z domova, protože bolestmi zad trpím dodnes. Docházím na rehabilitace a lékař mi sdělil, že se bolestí už asi nikdy úplně nezbavím,“ uvedl poškozený s tím, že už nemůže vykonávat aktivity, na které byl dříve zvyklý. Lehčí zranění utrpěla i jeho spolujezdkyně. Ta se hlavního líčení nezúčastnila.

Soudkyně Adéla Baranová se ztotožnila s návrhem obžaloby a uznala seniora vinným v plném rozsahu. Kromě podmíněného trestu mu uložila povinnost uhradit zdravotní pojišťovně téměř 390 tisíc korun a poškozenému vyplatit 28 tisíc korun. Poškozený celkem požadoval náhradu ve výši 850 tisíc korun, soudkyně ho v této věci odkázala na civilní řízení, jelikož chybělo přesné vyčíslení a doložení škod.

„Dospěla jsem k závěru, že šlo o úmyslné jednání (obžalovaného). Výstražných znamení bylo velmi mnoho. Jen shodou okolností nedošlo k mnohem tragičtějším následkům,“ konstatovala soudkyně Baranová. Dodala, že věk sice mohl hrát roli, ale pokud obžalovaný cítil zdravotní potíže, měl je řešit dříve.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný, státní zástupce i poškozený si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

