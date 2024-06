Na Lounsku otevřeli další úsek dálnice D7, plně průjezdný ale bude až v zimě

Úsek dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku, který dnes otevřelo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), bude ještě do konce listopadu průjezdný jen s omezením, a to kvůli stavbě lávky. Zhruba kilometrové omezení bude spočívat ve stažení dopravy na každém jízdním pásu do jednoho pruhu.