Začala dostavba D6 mezi Lubencem a Petrohradem, celá dálnice se otevře v roce 2029

„Úsek Petrohrad – Lubenec je jednou z největších dopravních staveb v Česku. V rámci D6 jde o nejdelší a zatím nejnákladnější stavbu,“ upozornil ministr Kupka s tím, že po končení celé dálnice D6 se zkrátí dojezdová vzdálenost mezi Prahou a Karlovými Vary ze současných téměř dvou hodin o polovinu.

Nová dálniční trasa, která se nyní začíná stavět, se vyhne obcím. „Jsme rádi, že bude tranzitní doprava svedena mimo obec. Stávající silnice od sebe odděluje dvě místní části, děti nám tu chodí do školy a provoz je tu opravu silný. Nám se uleví a řidičům se pojede dobře,“ uvedla starostka Petrohradu Jitka Dondová (nezávislá).

Podle propočtů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po stávající rychlostní komunikaci nyní projede víc než 8 tisíc vozidel denně. Často se tu bourá, řada nehod končí úmrtím. „Stávající šířkové uspořádání silnice I/6 je nevyhovující a naprosto nepostačuje intenzitě silniční dopravy,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Radek Mádl.

Výstavbu úseku ŘSD rozdělilo do dvou etap. Stavbaři začali u obce Lubenec, kde se napojí na hotovou dálnici. Zhruba dva kilometry mají být hotové na přelomu let 2025 a 2026. Zbývající část úseku začnou stavaři budovat až za několik měsíců, ŘSD tam totiž ještě nemá vykoupené všechny pozemky.

„Není to úplně jednoduchá dálniční stavba nejen vzhledem k její vzdálenosti. Součástí nového úseku je 16 mostů o celkové délce 1300 metrů. Procházíme poměrně náročným územím, dálnice povede v těsné blízkosti budoucí vodní nádrže Kryry, což jsme museli zohlednit,“ předestřel Mádl.

Ve středních Čechách nový úsek naváže na dálniční obchvat u Hořoviček, který by měl být dokončen v příštím roce.

Už zbývá dokončit jen 63 kilometrů dálnice

Ze zhruba 130 kilometrů dlouhého spojení mezi hlavním městem a Karlovými Vary zbývá dokončit 63 kilometrů dálnice. Příští rok v září chce ŘSD otevřít úsek u Hořesedel, Hořoviček a odpočívku Kolešov ve středních Čechách. Letos a v příštím roce začne výstavba dvou úseků v Karlovarském kraji.

„Pro Karlovarský kraj jsou klíčové dvě věci, a to dopravní infrastruktura a veřejná univerzita. S veřejnou univerzitou se budeme ještě asi dlouho potýkat, abychom ji získali, ale s dopravní stavbou vidíme světlo na konci tunelu. I tento úsek, byť je v Ústeckém kraji, je pro nás velmi důležitý, protože zrychlí dopravu. My si od toho slibuje, že tím, jak se zkracuje vzdálenost mezi Prahou a Karlovými Vary, to přiláká nové obyvatelé,“ uvedl Jan Bureš (ODS), zastupitel Karlovarského kraje, který má na starosti dopravu.

V minulých týdnech pod budoucí dálnicí právě u Lubence probíhal archeologický průzkum, který odhalil nálezy především novověkého původu, a to ze 17. až 20. století. Jde o dřevěný vodovod směřující do zaniklého pivovaru v Ležkách.

Archeologové objevili také dvě pravěké jámy, o kterých se domnívají, že jsou ze starší doby železné. K zajímavostem také patří objev zřejmě žárového pohřebiště ze starší doby železné, ve kterých byly uložené větší zlomky keramických nádob.