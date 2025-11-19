Otevření části dálnice D6 u Lubence se odsouvá, na stavbě se vyskytly problémy

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla se objevily problémy při zakládání stavby. „Bohužel kvůli dlouhotrvající konsolidaci násypu se letos dva kilometry dlouhý úsek D6 na druhé části obchvatu Lubence nepodaří zprovoznit,“ uvedl Mátl.
Podle současných odhadů by se nové dva kilometry dálnice mezi Prahou a Karlovými Vary mohly pro auta otevřít příští rok v dubnu nebo květnu.
Stavba dvanáctikilometrového úseku mezi Lubencem a Petrohradem začala v červenci loňského roku. Náklady na stavbu mají být podle soutěže 3,47 miliardy korun. Předpokládané dokončení je v říjnu 2027.
Dálnice D6, na kterou čeká desítky let zejména Karlovarský kraj, odvede tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí a zrychlí dopravu mezi hlavním městem a Karlovarským krajem.
|
Archeologové objevili pod trasou budoucí dálnice keramiku i hroby z pravěku
V letošním roce už začala na dálnici D6 stavba 7,9 kilometru dlouhého úseku Knínice – Bošov v Karlovarském kraji za 2,34 miliardy korun a stavba úseku Žalmanov – Knínice, dlouhého 6,95 kilometru, který má stát 2,16 miliardy korun. Naopak dokončeny byly letos obchvaty Hořesedel a Hořoviček.
V přípravě s předpokládaným zahájením stavby v příštím roce jsou úseky Olšova Vrata – Žalmanov o délce 7,3 kilometru a Karlovy Vary – Olšová Vrata o délce osm kilometrů.
|
20. ledna 2023