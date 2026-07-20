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Kamion sjel u Roudnice z dálnice D8. Policie uzavřela směr na Ústí

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  21:00
Dopravní nehoda nákladního automobilu na dálnici D8 na Litoměřicku

Dopravní nehoda nákladního automobilu na dálnici D8 na Litoměřicku | foto: Hasiši na síti X

Dopravní nehoda nákladního automobilu na dálnici D8 na Litoměřicku
Dopravní nehoda nákladního automobilu na dálnici D8 na Litoměřicku
D8 u Roudnice na Ústí je uzavřená do 22:30 po nehodě kamionu. (20. července...
D8 u Roudnice na Ústí je uzavřená do 22:30 po nehodě kamionu. (20. července...
5 fotografií
Dálnice D8 je u Roudnice nad Labem ve směru na Ústí nad Labem uzavřená kvůli přeložení nákladu z kamionu, který sjel mimo komunikaci. Uzavírka potrvá podle policejního odhadu zhruba do 22:30. Policie to dnes večer uvedla na síti X.

Nehoda se stala po 19:00 na 31. kilometru dálnice. Policie odklání dopravu přes sjezd na Roudnici na 29. kilometru. Zpět mohou řidiči najet o šest kilometrů dál u Doksan.

„Kamion řídil cizinec narozený v roce 1966. Při nehodě neutrpěl žádná zranění a dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní,“ uvedla policejní mluvčí Středočeského kraje.

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K nehodě vyjely dvě jednotky hasičů, a to z Lovosic a Roudnice nad Labem. Hasiči nákladní automobil zajistili, zabránili dalšímu úniku nafty z proražené nádrže a uniklé pohonné hmoty zlikvidovali. V kamionu se nachází více než 20 tun nákladu, který bude nutné přeložit na náhradní vozidlo. Teprve poté bude možné havarovaný kamion vyprostit, uvedli hasiči Ústeckého kraje na síti X.

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