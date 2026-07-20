Kamion sjel u Roudnice z dálnice D8. Policie uzavřela směr na Ústí

Nehoda se stala po 19:00 na 31. kilometru dálnice. Policie odklání dopravu přes sjezd na Roudnici na 29. kilometru. Zpět mohou řidiči najet o šest kilometrů dál u Doksan.
„Kamion řídil cizinec narozený v roce 1966. Při nehodě neutrpěl žádná zranění a dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní,“ uvedla policejní mluvčí Středočeského kraje.
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K nehodě vyjely dvě jednotky hasičů, a to z Lovosic a Roudnice nad Labem. Hasiči nákladní automobil zajistili, zabránili dalšímu úniku nafty z proražené nádrže a uniklé pohonné hmoty zlikvidovali. V kamionu se nachází více než 20 tun nákladu, který bude nutné přeložit na náhradní vozidlo. Teprve poté bude možné havarovaný kamion vyprostit, uvedli hasiči Ústeckého kraje na síti X.