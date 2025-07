Před hranicí s Německem kvůli pracím znovu zavřeli dálnici D8, tvoří se kolony

Plnohodnotná objížďka pro D8 v Krušných horách není, problémy hrozí mimo jiné kvůli přehřátí aut v kopcích.

Na 80. kilometru začala uzavírka v 8:00. První kamion zahraniční státní poznávací značky měl podle vedoucího odboru dopravní služby ústecké policie Jiřího Ušáka potíže sotva hodinu poté.

Po D8 projede denně zhruba 30 tisíc automobilů. Provoz je sveden na komunikace II. třídy, které vedou náročným horským terénem. Směr na Německo jede po jiné cestě než opačný. Na křížení cest jsou na čtyřech místech hlídky.

První část prací v tunelech stavaři provedli při uzavírce dálnice v dubnu, tehdy se tvořily v některých dnech dlouhé kolony. „Po vyhodnocení situace v dubnu jsme upravili trasu,“ uvedl Ušák.

Od Libouchce ke státní hranici se řidiči během uzávěry dostanou přes klikaté silnice druhé třídy v Krušných horách. Nákladní doprava jede směrem do Německa od Knínic na Varvažov přes Telnici, dále musí stoupat do kopců k Petrovicím a před příjezdem do obce najíždí zpět na dálnici.

V opačném směru z Německa přijedou kamiony na sjezd u Petrovic, kde odbočí přes Tisou na Libouchec po I/13 a najedou na D8 znovu u Knínic. Pro nákladní dopravu je provoz jednosměrný, ostatní motoristé mohou obousměrně využít obě objízdná ramena.

Na vysoké teploty jsou hlídky podle Ušáka vybaveny. „Máme zajištěn pitný režim, policisté jsou oblečeni tak, aby snášeli horko, vozidla jsou klimatizovaná, děláme maximum pro to, aby 12 hodin na stanovišti vydrželi,“ řekl Ušák.

Dálnice je uzavřena od exitu 80 až k exitu 87. Po rekonstrukci tunelů Panenská a Libouchec, které jsou v provozu od roku 2006, projedou motoristé nejvyšší povolenou rychlostí 100 kilometrů v hodině. Náklady jsou zhruba 744 milionů korun. Poslední uzavírka je naplánovaná na začátek října.

Zavřených tunelů využilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) k opravě povrchu 14 kilometrů dálnice mezi mimoúrovňovou křižovatkou Trmice až po tunel Libouchec. Celá oprava trvá dva měsíce. V různých etapách budou zavřené exity 69 až 80.

„Na dálnici vyměníme asfalt, strhneme zanesené nezpevněné krajnice, opravíme střední dělicí pás a kanalizaci, odstraníme drobnou náletovou zeleň a vyměníme oplocení,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Náklady jsou půl miliardy korun, hotovo bude začátkem září.

Součástí zakázky byla oprava D8 mezi Lovosicemi a Bílinkou. Čtyři kilometry dlouhý úsek stavaři opravili za deset dní. „S pracemi se přesouvá dopravní opatření. Dnes jsme začali na tříkilometrovém úseku před tunelem Libouchec. Máme zde deset fréz, sto nákladních vozidel a 200 lidí, na tento úsek máme sedm dní,“ uvedla mluvčí zhotovitele Vinci Construction Iveta Štočková.