Na řidiče, jenž jel téměř dvousetkilometrovou rychlostí za hodinu, přišli policisté z postoloprtského dálničního oddělení u průmyslové zóny Triangle.
„Policisté toto vozidlo vyzvali k zastavení na bezpečném místě,“ uvedl mluvčí policie Jakub Mareš. Cizinec podstoupil dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní.
„Dále dotyčnému sdělili, že přestupkové jednání, jehož se dopustil, nelze projednat na místě. Z tohoto důvodu sepsali oznámení o přestupku a na vozidlo uvalili kauci,“ řekl mluvčí.
Policisté měřili vysokou rychlost laserovým přenosným radarem. „Na rovince, která svádí přimáčknout plyn o něco silněji než obvykle, to není poprvé, co jsme se setkali s markantním překročením rychlosti,“ uvedl Mareš. Policisté budou v dohledu nad místním provozem pokračovat.
Ve správním řízení řidiči hrozí pokuta až do výše 25 tisíc korun, zákaz řízení až na 18 měsíců a šest bodů do bodového systému.
10. února 2025