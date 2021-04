Labská je hotová, kraj začne stavět cyklostezku Ohře dlouhou 135 kilometrů

„Přiznám se, že je to moje srdeční záležitost. Města Klášterec, Kadaň, Žatec, Louny a Litoměřice jednala už s minulým hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, aby se s cyklostezkou začalo něco dělat. Preferovala se ale ta podél Labe a na Ohři se nemyslelo a kraj ji projektoval 15 let,“ řekl náměstek nynějšího hejtmana Jiří Kulhánek (ODS).

Před osmi lety si ve snaze s trasou pohnout všechna zmíněná města na svých katastrech cyklotrasu udělala sama a po kraji žádala jejich propojení. Z devíti úseků se ale zejména kvůli nesouhlasu vlastníků pozemků do úrovně územního rozhodnutí zatím podařilo připravit jen úseky Litoměřice – Bohušovice nad Ohří a Libočany–Přívlaky.

„Teď by realizace úseků měla probíhat postupně do konce roku 2023, kdy by cyklostezka měla být průjezdná. Považujeme to za zásadní věc a budeme usilovat o to, aby se to podařilo,“ sdělil Kulhánek.

Pro dosažení komfortu a bezpečnosti cyklistů je nezbytné vymístit trasu ze silnic II. a III. třídy a upravit nevyhovující povrchy.



Současně se ve spolupráci s obcemi předpokládá doplňování mobiliáře a dílčí úpravy povrchů, jež nevyžadují projektovou přípravu a stavební povolení.

Pozemky jsou úkolem pro obce

„Velmi to vítám, tato cyklotrasa bude mít na cyklistiku v kraji velký vliv. Je to dobrý krok po řadě let čekání,“ podotkl litoměřický místostarosta Karel Krejza (ODS).

Stále je ovšem nutné vyřešit pozemky, které patří řadě soukromých majitelů. To má být hlavně úkol obcí. „V Kadani jsme s vlastníky pozemky směňovali a cyklostezku jsme měli na svém katastru do jednoho roku. Doufám, že se to ani nyní nezbrzdí a na konci roku 2023 se projedeme po celé trase,“ věří Kulhánek.

Kolik bude stezka stát, zatím není jasné, nejprve se musí zpracovat projektová dokumentace. Při financování ale kraj počítá, že využije dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury i dalších programů.

Po cyklostezce Ohře se lidé dostanou z Litoměřic ke 102 km dlouhému úseku přes Karlovarský kraj a dál do Bavorska k prameni Ohře na úbočí hory Schneeberg. Celá trasa bude dlouhá 300 kilometrů.

Kraj chce také spolupracovat s Karlovarským i na dalších plánech rozvoje regionu. „Chceme, aby Klínovec nerozděloval, ale spojoval. Od Krušných hor a běžkařských tras přes ochranu přírody chceme spolupráci směřovat až k Ohři, máme tu velký turistický potenciál,“ uvedl další náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).