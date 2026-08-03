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Na prázdninách u prarodičů se školačka opila s kamarádkami. Namol ležela v parku

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  18:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: SXC.hu

Policisté na Chomutovsku stíhají jednašedesátiletou ženu, která prodala nezletilým dívkám dvě lahve vodky, aniž by si ověřila jejich věk. Jedna z nich po konzumaci alkoholu skončila s více než třemi promile v nemocnici.

Podle vyšetřovatelů žena prodala v místních potravinách dvě lahve vodky dvěma dívkám ve věku 14 a 15 let. Ty pak koupený alkohol vypily s dalšími kamarádkami venku.

„To, co ze začátku vypadalo jako nevinná prázdninová zábava, se během pár hodin zvrtlo v drama, v jehož hlavní roli byla čtrnáctiletá dívka z Ústeckého kraje, která na Chomutovsku tráví prázdniny u prarodičů. Ti neměli ani tušení, jak si vnučka s kamarádkami krátí volnou chvíli,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

„Dívka ve svém věku samozřejmě neodhadla ‚svou míru‘ a dostala se do stavu intoxikace alkoholem, v důsledku čehož nedokázala stát na nohou, byla ‚mimo‘ a nedalo se s ní komunikovat. Přivolaní policisté dívku objevili v tomto stavu ležící pod schodištěm v parku v přítomnosti dalších osob. Nezletilou následně odvezla sanitka do nemocnice,“ popsala Glogovská.

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Vyšetření ukázalo, že dívka měla v krvi 3,1 promile alkoholu. V nemocnici zůstala pod dohledem lékařů do následujícího dne, poté byla propuštěna do domácí péče. Podle policie je nyní v pořádku.

Případ nyní prověřují kriminalisté. Prodavačka čelí podezření ze spáchání trestného činu podání alkoholu, psychomodulační látky nebo zařazené psychoaktivní látky dítěti.

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