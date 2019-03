Sociální demokraté v Ústeckém kraji vypověděli koaliční smlouvu

„Hlavním důvodem pro výpověď koaliční smlouvy je dlouhodobé nenaplňování některých programových priorit obsažených v koaliční smlouvě a programovém prohlášení,“ uvedli ve své výpovědi předseda KVV ČSSD Miroslav Andrt a předseda klubu zastupitelů Martin Klika.

Dosavadní koalici na kraji tvoří KSČM, ČSSD a SPD-SPO. Zástupci sociálních demokratů uvádějí, že přestože došlo k několika jednáním koaličních partnerů a v rámci vyjednávání došlo ke shodě, tato shoda nebyla následně některými zastupiteli akceptována.

„Je to rozhodnutí koaličních partnerů, a přestože výpověď smlouvy byla dnes dána písemně, myslím, že nic nebrání tomu, abychom dále jednali. Do příštího zastupitelstva se sejdeme a do té doby bychom měli mít ujasněné, co dále,“ sdělil iDNES.cz hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Bubeníček bude chtít, aby se nyní sešly všechny tři zastupitelské kluby v plném počtu.

„Mělo by se k tomu vyjádřit všech osmadvacet zastupitelů, aby to nebylo jen na vyjednávacích týmech,“ dodal hejtman.

„I když je smlouva vypovězena, nic nebrání tomu, abychom se ke spolupráci vrátili,“ nastínil svůj pohled Oldřich Bubeníček.

Dodal, že výpověď na chod kraje nebude mít žádný vliv. „Rada bude fungovat dále a zastupitelstvo se sejde 29. dubna,“ sdělil hejtman.