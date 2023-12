Stabilně u nás leží 15 lidí s covidem, u chřipky to nepamatuji, říká primář

„Očekáváme, že počty lidí s akutními infekcemi dýchacích cest budou do Vánoc trochu stoupat, lidé se hodně setkávají, nakupují, koná se řada společenských akcí. Poté dojde k mírnému poklesu. Po Novém roce pak přijde další vlna, kdy bude pravděpodobně více chřipek,“ popsal aktuální situaci Pavel Dlouhý, primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Roste také počet lidí s pozitivním testem na covid. Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v pondělí v Ústeckém kraji pozitivně testováno 259 lidí. Od pondělí 11. prosince do neděle 17. prosince mělo pozitivní test na koronavirus téměř 1 100 lidí.

„K úterý máme na lůžkách 15 pacientů s covidem, to není úplně málo. Ukazuje to, že z běžných respiračních nákaz je covid určitě nejzávažnější a nejčastěji přivede pacienta do nemocnice. Nepamatuji si ze svojí praxe, že bychom měli na lůžku 15 pacientů s chřipkou. Ale 13–15 pacientů s covidem tady máme už tři měsíce za sebou,“ dodal primář.

Nejvíce ohroženou skupinou jsou senioři starší 65 let, kteří mají velmi často ještě další přidružené interní choroby.

Zatímco počet covidových pacientů stoupá, zájem o očkování klesá. Některou z vakcín se v uplynulém týdnu nechalo očkovat 829 lidí, nejvíce – 257 – v pátek.

„Zájem o očkování upadá, zdaleka nedosahujeme čísel, která bychom potřebovali. Stejná situace je i jinde ve světě. Oproti loňskému roku chodí o polovinu méně lidí i z těch rizikových skupin,“ sdělil Dlouhý s tím, že denně naočkují kolem 80 zájemců.

I přes nárůst počtu lidí s respiračním onemocněním, chřipkou nebo covidem neplánují nemocnice v kraji zákaz návštěv.

Petra Roubíčková, mluvčí Krajské zdravotní, která v regionu spravuje sedm nemocnic, však zároveň uvedla, že lidé by měli omezit návštěvy na minimum a vstupovat do špitálů s ochranou nosu a úst.