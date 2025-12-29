ČOI uzavřela stánek s pyrotechnikou v Ústí, prodejce skladoval výbušniny nad limit

Inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) po kontrole uzavřeli stánek se zábavní pyrotechnikou v Ústí nad Labem. Prodejce opakovaně porušil zákon. Konkrétně skladoval pyrotechniku, která obsahovala vyšší množství výbušných látek, než je povoleno. Ve stánku měl pyrotechnické výrobky vyšších kategorií, které podléhají přísnějším bezpečnostním pravidlům, informoval mluvčí ČOI František Kotrba.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Při první kontrole 16. prosince inspektoři zjistili, že je ve stánku uskladněná pyrotechnika v takovém množství, kdy čistá hmotnost výbušných látek byla téměř 283 kilogramů. „Na základě tohoto zjištění jsme kontrolovanou osobu upozornili na to, že skladováním pyrotechnických výrobků v uvedeném množství vzniká důvodné podezření, že může dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku,“ uvedla ředitelka inspektorátu Renata Hofmannová.

Inspektoři proto prodejce upozornili, že pokud během kontroly sám chyby okamžitě neodstraní, budou nuceni nařídit uzavření celého prodejního stánku. Prodejce na to zareagoval tak, že část pyrotechniky ze stánku odvezl pryč, čímž nedostatky odstranil.

Inspektoři se vrátili 22. prosince, aby stánek znovu zkontrolovali. Zjistili stejné pochybení, tentokrát však čistá hmotnost výbušných látek ve skladovaných pyrotechnických výrobcích přesahovala 212 kilogramů. Na základě zjištění provozovnu uzavřeli do té doby, než prodejce zjedná nápravu.

Podle ČOI vzniklo důvodné podezření na vážné ohrožení lidí i majetku. V prodejním stánku byla totiž ve velkém množství uskladněná pyrotechnika vyšších kategorií. Stánek se navíc nacházel na parkovišti poblíž čerpací stanice a autobazaru, což riziko ještě zvyšovalo.

