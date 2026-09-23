Mince, které našli silničáři při sekání trávy, ukradli neznámí pachatelé na začátku září v Praze. Po zlodějích pátrají policisté.
Pohozený kufřík objevili silničáři podle televize před několika dny a nález oznámili policii. V kufříku bylo přes čtyři sta vzácných mincí.
|
Desetikoruna se prodala za 160 tisíc. Vysokou cenu má díky drobnému detailu
„Tyto mince pocházejí z trestné činnosti, a to z krádeže,“ řekl televizi mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Obětí krádeže byl francouzský sběratel. Když byl začátkem září na sběratelském veletrhu v pražských Letňanech, dva neznámí pachatelé otevřeli zavazadlový prostor jeho auta a kufřík s mincemi z něj ukradli. Z místa pak odjeli vozem s polskou registrační značkou.