Vrtulník i rypadlo z Jihlavy. Hasiči dál likvidují požár skládky na Litoměřicku

„U události je nadále vyšší počet hasičů a techniky kvůli kyvadlové dopravě vody k místu zásahu. Přes den se bude jejich počet snižovat,“ řekl mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus.
Požár se díky včasným opatřením nedostal do hlubších vrstev odpadu. „Na skládce pracuje rypadlo záchranného útvaru z Jihlavy, které rozkrývá vrstvy skládky a dohašují se potenciální ohniska,“ uvedl Pelikus.
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Na Benešovsku hořel les a pole. Oheň zasáhl i chatky, hasiči snížili stupeň poplachu
Skládka začala hořet v úterý. Kromě komunálního odpadu oheň zasáhl technické zařízení. Hašení komplikoval silný vítr. Hasičům pomáhal vrtulník Black Hawk, který dnes nasazen nebude. Kvůli kouři hasiči doporučili obyvatelům blízkých obcí nevětrat, opatření podle Pelikuse pominulo.
Na většině republiky platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požárů. V Ústeckém a Středočeském kraji a v Praze meteorologové v úterý odpoledne vyhlásili smogovou situaci.