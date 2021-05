Zvon se neotáčí, srdce bije do stejného místa. Puknutí odvrátí oprava

Zvon sv. Václava z roku 1529 ve věži kostela v Cítolibech u Loun, by se mohl po třech letech opět rozeznít. Odmlčel se poté, co se zjistilo, že má zeslabenou stěnu v místě, kam dopadalo srdce zvonu, a hrozilo tak jeho puknutí. Náročná oprava, kterou připravuje lounská farnost, to má změnit.