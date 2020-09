Vandal do kmenů vrb navrtal hluboké díry a nalil neznámou chemikálii

Neznámý vandal v Cítolibech na Lounsku poničil několik vzrostlých vrb ve zdejší aleji vedoucí do bažantnice. Do kmenů navrtal hluboké díry a do nich zřejmě nalil neznámou chemikálii. Stromy kvůli tomu odumírají. Případ vyšetřuje policie.