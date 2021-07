Zvon se neotáčel, hrozilo mu puknutí. Odvezli ho k opravě do Nizozemska

„Na první pohled má poškozenou korunu, kde chybí tři ramena. Zbytek uvidíme až po demontáži hlavice. Dalším zásadním zásahem bude navaření zvonoviny ve věnci. V místě, kde tluče 500 let srdce, dochází k zeslabení stěny, a pokud by byla překročena určitá hranice, mohl by zvon puknout,“ popsal stav zvonu po snesení jeřábem zvonařský mistr Petr Rudolf Manoušek s tím, že oprava by měla být hotová za dva až tři měsíce.

Kvůli poškození hlavice zvonu ve stolici došlo v minulosti k připevnění zvonu pomocí náhradního upínacího systému, který ale neumožňuje jeho otáčení o 90 stupňů, jak je běžné, aby jeho srdce nebilo stále do stejného místa.



Z Cítolib zvon putoval do Prahy a čeká ho cesta do Nizozemska, kde má Manoušek dílnu.



Špatný stav zvonu odhalila technická kontrola v roce 2018, která konstatovala, že je kvůli závažným nedostatkům v koruně zvonu na hranici své životnosti a oprava nebude jednoduchá. Památný zvon se naposledy rozezněl na Štědrý den téhož roku.

Oprava má podle děkana lounské farnosti stát necelých 300 tisíc korun. Farnost získala 210 tisíc korun z ministerstva kultury. Církev na opravu věnovala více než 120 tisíc korun. Další desítky tisíc korun darovali lidé v rámci různých benefičních akcí, přispěla i obec Cítoliby. Dalších 100 tisíc budou náklady na opravu dřevěné konstrukce ve věži, která zvon nesla. Na obnovu zvonu probíhá nadále finanční sbírka.

„Věřím, že se podaří potřebné prostředky sehnat a do podzimu bude vše dokončeno a zvon se vrátí zpět na zvonici kostela, abychom jej slyšeli na Štědrý den ohlašovat Boží blízkost člověku,“ uvedl děkan P. Vít Machek.

Zvon sv. Václava je nejstarší hmotnou cítolibskou památkou. Byl ulit pražským mistrem zvonařem Bartolomějem a poprvé z věže kostela zazněl patrně již roku 1529.