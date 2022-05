Dřina, kterou zvládne málokdo. Hasička z Lounska uspěla na světových hrách

„Je to pro mě obrovský úspěch. Závod byl náročný jak po fyzické, tak psychické stránce. Stříbrná medaile je pro mě odměnou za tu obrovskou dřinu, kterou jsem do toho dala, a současně i motivací na sobě makat dál,“ prozradila po návratu do České republiky.

Disciplína Nejtvrdší hasič přežije (anglicky Toughest Firefighter Alive – TFA) je silový víceboj, který simuluje práci hasičů, a to včetně plné hasičské výstroje.

Soutěžící prověřili svoji zdatnost na závodní trati o čtyřech úsecích. Měli tak za úkol co nejrychleji roztáhnout dvě hadice na vzdálenost 4 × 20 metrů, přemístit kovadlinu údery kladivem, transportovat 80kilové figuríny na vzdálenost 70 metrů, běhat tunelem se závažím, překonat třímetrové bariéry, vystoupit na věž s vynesením závaží a vyběhnout do vysoké budovy.

Eliška Vrbová na světových hasičských hrách v Portugalsku

Celou závodní trať museli proběhnout v zásahovém obleku, včetně helmy a dýchacího přístroje na zádech. „Vybavení váží kolem 16 kilogramů. V tu dobu bylo v Lisabonu dost teplo, takže to bylo o to náročnější,“ přiblížila Vrbová.

Víceboji se věnuje už několik let. Na klání v Portugalsku se připravovala intenzivně několik měsíců. „Disciplíny jsou velmi fyzicky náročné. Připravuji se v posilovně a pravidelně běhám. Velmi důležitý je také trénink technik jednotlivých disciplín, jako třeba roztažení a balení hadic,“ popsala Vrbová.

Zlatou medaili vyhrála Brazilka Rita Ramosová z vojenského týmu Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal s časem 14 minut a 54 sekund. Eliška Vrbová za ní zaostala o více než pět minut.

Kancelář? Kdepak. Medicína

„Je to docela o dost. Pokazila jsem v druhém úseku třímetrovou bariéru, která potrápila i některé chlapy. Mrzí mě to, ale jsem ráda, že se mi pak povedl následující úsek. Zvládla jsem to díky podpoře celého českého týmu, který mě fanděním motivoval,“ řekla.

A jaké má další sportovní ambice? „Chtěla bych se nominovat na mistrovství České republiky a předvést tam slušný výkon. A pak třeba další světové hry,“ naplánovala si.

Do cítolibského sboru dobrovolných hasičů nastoupila v šesti letech. O profesionální dráze u hasičů nesní. „Nebavila by mě kancelářská práce, ženy k zásahům nejezdí,“ dodala.

Profesně se chce věnovat medicíně. Na lékařské fakultě Univerzity Karlovy studuje všeobecné lékařství.