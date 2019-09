Slavná cirkusová maringotka Karla Kludského by se mohla vrátit do Jirkova

„Město si musí nejprve nechat zpracovat znalecký posudek, a pokud by jednalo o nákupu, bude to na zvážení zastupitelstva. Určitě je totiž nutné počítat s další investicí do zrestaurování vozu,“ uvedla starostka Darina Kováčová (ANO).

Pokud by tedy město na koupi přistoupilo, nebylo by to dříve než za několik měsíců.

V maringotce je zachovaný původní vestavěný novobarokní nábytek, samotná se sestává z několika místností, má výsuvnou terasu i centrální topení. Podle vedení radnice by salonní vůz mohl stát například u Kludského vily a sloužit k návštěvnickým prohlídkám.

Karel Kludský (1891–1967) pocházel z cirkusové rodiny. Ještě pod vedením jeho otce zažil cirkus největší rozmach a patřil k největším v Evropě. Podle literárních pověstí byl také předobrazem románu Cirkus Humberto spisovatele Eduarda Basse.

Karel Kludský však převzal cirkus po otci v době krize, dostal se do finanční tísně a jeho části musel na nějakou dobu rozprodat. Po roce 1948 byl nucen zcela skončit.

V roce 1950 byla navíc manželům Kludským – Karlovi a Else – vyvlastněna jejich vila v Jirkově a místo ní jim nabídli chalupu v sousedních Vinařicích. Kludský v ní ale odmítal bydlet, a tak si nechal na dvůr odtáhnout svou milovanou maringotku a nadále i s manželkou přebýval v ní.