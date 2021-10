Sochu pohraničníka na Cínovci někdo týden po odhalení polil barvou

„Do současné doby jsme poškození sochy neevidovali. Na základě vašich informací jsme ale hned vyjeli na místo, celou věc zadokumentovali a samozřejmě budeme pátrat po viníkovi, který sochu poškodil,“ uvedla pro MF DNES krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová s tím, že případ dosud nebyl kvalifikován.

„Bude záležet na způsobené škodě. Může se jednat o přestupkové jednání, ale může to mít i znaky trestného činu poškození cizí věci. V takovém případě by pachateli hrozil až jeden rok ve vězení,“ podotkla Hyšplerová.

O poškození sochy dnes ráno nic nevěděl ani Petr Pípal (Severočeši.cz), starosta města Dubí, pod které Cínovec spadá. „Pokud je to pravda, je to trestný čin poškozování cizí věci. O hlupáky evidentně není nikdy nouze,“ řekl k případu.

MF DNES se snaží získat i vyjádření Klubu českého pohraničí, na jehož soukromém pozemku socha pohraničníka stojí, pověřený předseda klubu Jaroslav Hudec ale nezvedá telefon a neodpověděl ani na SMS.

Socha pohraničníka se psem v životní velikosti má připomínat dílo akademického sochaře Jana Hány s názvem Na stráži míru, které oslavuje ochránce československých hranic a jež původně od roku 1955 stálo v Gottwaldových (dnes Městských) sadech v Chebu.



Klub českého pohraničí na Cínovci odhalil novou sochu v sobotu 25. září. Slavnostní akt přitom doprovázela vypjatá atmosféra, na místě se totiž sešli příznivci a členové spolku i jejich odpůrci. Ti skandovali hesla jako „vrazi“ či „oběti komunismu“ a chvílemi docházelo i k menším šarvátkám mezi oběma tábory. Vášně museli krotit policisté.

Kriticky se k soše vyjádřil i náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Jiří Řehák (Spojenci). „Organizaci Klub českého pohraničí (KČP) řadí ministerstvo vnitra mezi extremistické a jejími aktivitami se zabývá Bezpečnostní informační služba (BIS). Zabíjení vlastních občanů na československé hranici dává tenhle bizarní spolek ke cti tehdejším pohraničníkům. Takový pokroucený výklad dějin do dnešní doby nepatří,“ uvedl Řehák.

O tom, že by mohla být socha poničená, nebo by dokonce mohla z Cínovce zmizet, úplně spekulovali lidé na sociálních sítích už před týdnem hned po jejím odhalení. „To jsou ti ‚kluci‘, co stříleli lidem do zad, aby měli výhody? Nemyslím si, že tam ta socha bude stát dlouho,“ napsal na Facebooku například Tomáš Čech.

Není to navíc poprvé, kdy bylo dílo KČP poškozeno. V polovině června 2020 totiž neznámý vandal polil červenou barvou i pomník pohraničníků na Cínovci, který stojí na stejném pozemku jako socha pohraničníka, jen o několik metrů vedle. Případem se tehdy také zabývala policie, avšak viníka nenašla.

Na Cínovci vyroste další památník

Nedaleko nové sochy pohraničníka se psem brzy vyroste i další památník. Jak informoval server hlídacípes.org, manželé Anna a Vladimír Šavlovi chtějí na svém pozemku, na dohled od sochy, postavit vlastní památník obětem.

„Bude to památník, který má uctít lidi, jež šli za svobodou a zůstali tak duchem svobodní, ať už to přežili a odešli, anebo bohužel na těch hranicích zemřeli. Měl by to být hold jejich svobodné duši,“ sdělila Anna Šavel s tím, že podobu budoucího památníku představí manželé na místě tuto středu.