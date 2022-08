Romantické prostředí Wolfrumovy vily bude žít celý týden divadlem

V sobotu se na ní představí jako host pražský Divadelní spolek Kašpar. „Před sedmi lety jsme si řekli, že bychom chtěli hrát nejen v divadle, ale i venku, vyjít tím vstříc i lidem, a naskytla se nám možnost využít zahradu vily, kde dnes sídlí Český rozhlas Sever. Je krásná, je to tam pod stromy, to místo si o podobný festival přímo říká, a tak jsme to zkusili,“ přibližuje vznik přehlídky mluvčí divadla Petr Kuneš.

Nápad se podle něj osvědčil, zájem ze strany diváků byl okamžitý a většina představení v programu bývá každý rok vyprodaná.

„Diváky to baví, v letních měsících už se jim nechce chodit na divadlo pod střechu a naopak takovéhle prostředí je láká. A tak i letos máme už teď tři ze šesti představení vyprodaná,“ upozorňuje Kuneš.

Platí to hned pro úvodní inscenaci Mluviti pravdu, kterou ústečtí činoherci nastudovali podle stejnojmenného románu zdejšího spisovatele Josefa Formánka. Vstupenky už nejsou ani na středeční Pábitele, poeticky komediální koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala, a na nejhranější Shakespearovu komedii Sen noci svatojánské, která je na programu ve čtvrtek.

„Mluviti pravdu mělo v divadle premiéru před prázdninami, tohle je první venkovní uvedení, a tak lístky zmizely během čtrnácti dnů. A ty další dvě hry, to jsou stálice, které v létě fungují nejlíp,“ zmínil Kuneš.

Volná místa zatím jsou na úterní melancholickou komedii Najal jsem si vraha, adaptaci filmu finského režiséra Aki Kaurismäkiho, na páteční komedii Bratrstvo kočičí pracky, která pohlíží na dobrodružství populární Foglarovy party Rychlé šípy očima údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele, a na sobotní dobrodružnou hru Mikulášovy prázdniny zmíněného spolku Kašpar.

„Snažíme se, aby tu každý rok byl nějaký zajímavý host. Letos jsme zvolili tuhle inscenaci, abychom měli v zahradě co nabídnout i dětem, protože nám momentálně v repertoáru takový titul chybí a tohle je vyloženě pro ně,“ láká Kuneš na přehlídku i nejmenší diváky.

Začátky představení jsou ve 20 hodin, při špatném počasí se hraje v Činoherním studiu. „Případnou změnu ohlásíme v den představení kolem 14. hodiny na našem webu a na sociálních sítích,“ doplňuje Kuneš.