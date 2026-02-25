Kolegyně stále trápí psychika, říká starosta Chřibské. Chystá neprůstřelná skla

V Chřibské na Děčínsku se poprvé od lednové střelby konalo zasedání zastupitelstva. Jeho členové jednomyslně podpořili návrh, aby prezident republiky udělil státní vyznamenání Liboru Cicvárkovi, zaměstnanci úřadu, který při útoku přišel o život. Obec zároveň chystá pamětní desku a nová bezpečnostní opatření na úřadě, který zatím stále prochází opravou. Starosta promluvil také o zdravotním stavu svém a dalších lidí z úřadu.
Zastupitelé Chřibské hlasují při prvním zasedání zastupitelstva po lednové střelbě. (25. února 2026)

Zastupitelé Chřibské hlasují při prvním zasedání zastupitelstva po lednové střelbě. (25. února 2026)

Městský úřad v Chřibské na Děčínsku (25. února 2026)
Starosta Chřibské Jan Machač
Starosta Chřibské Jan Machač mluví k ostatním na prvním zasedání zastupitelstva po lednové střelbě. (25. února 2026)
Zastupitelé Chřibské a veřejnost drželi na zasedání minutu ticha. (25. února 2026)
Jednání zastupitelů začalo minutou ticha za zesnulého. Kvůli poškození budovy městského úřadu se konalo ve společenském sále restaurace Radnice.

Návrh na udělení medaile Za hrdinství pro Libora Cicvárka chce prezidentovi republiky předložit hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO), který se jednání v Chřibské osobně zúčastnil.

Pan Libor Cicvárek se v kritických chvílích zachoval jako skutečný hrdina. I přes vlastní vážné zranění se snažil chránit zdraví a životy ostatních. Přesně takhle má hrdinství vypadat,“ uvedl hejtman. Zároveň ocenil jednotný postoj města a místní komunity. „Je důležité, že tento návrh má silnou podporu přímo z Chřibské,“ doplnil.

Varoval ostatní, stavěl zátaras. Zmapovali jsme poslední chvíle hrdiny z Chřibské

Cicvárka 19. ledna zastřelil obyvatel Chřibské, když si šel na radnici vyřizovat osobní spory. Vystřílel tehdy zhruba sto nábojů. Událost si vyžádala ještě šest zraněných, mezi nimiž byl i starosta Jan Machač. Útočník po činu spáchal sebevraždu.

Machač se nechal slyšet, že se ještě stále doléčuje. „Mohu běžně vykonávat svou funkci. Samozřejmě se ještě doléčuji, ale to beru jako to úplné minimum, které mi zůstane jako připomínka Libora Cicvárka. Já mám tu možnost se uzdravit a jít dál, on bohužel ne. Takže za sebe mohu říct, že se mi daří dobře a po zdravotní stránce jsem v pořádku,“ uvedl pro iDNES.cz.

Zároveň řekl, že někteří lidé z úřadu se po psychické stránce necítí nejlépe. „Co se týče fyzického stavu, kolega místostarosta je v pořádku, u něj se zdravotní potíže upravily velmi rychle. U ostatních kolegyň je situace složitější, především po psychické stránce. Některé z nich nyní procházejí psychologickým či psychiatrickým doléčováním a je jasné, že to bude běh na delší trať.“

Snažíme se jim maximálně vyjít vstříc a zároveň zajišťujeme výpomoc z jiných úřadů, konkrétně z Jiřetína, aby bylo možné zachovat chod úřadu a plnohodnotně zajistit agendu pro občany.“

Součástí pomoci po tragické události je transparentní účet zřízený Ústeckým krajem na podporu rodiny oběti a dalších zraněných. K dnešnímu dni se na něm sešlo více než jeden milion korun a účet zůstane otevřený do 31. března. „Nejde o výši jednotlivých částek, ale o samotný fakt, že lidé chtějí pomoci. To je ten nejsilnější vzkaz pro rodinu,“ uvedl starosta obce. Zastupitelé se shodují, že vybrané prostředky by měly v plné výši směřovat právě k rodině Libora Cicvárka.

Starosta města informoval také o stavu budovy městského úřadu. „V objektu stále probíhají dokončující stavební práce, zejména na podlahách, výplních otvorů a výpočetní technice,“ uvedl.

Radnice by se měla příští týden ve středu otevřít v omezeném režimu, a to v přízemních prostorách městské knihovny. „Chceme postupovat krok za krokem tak, aby se občané cítili bezpečně,“ doplnil starosta. V dalším týdnu by měly být zpřístupněny i další části budovy a úřad by měl znovu fungovat s kompletní agendou, zatím však s omezenými personálními kapacitami.

Rozsah poškození po střelbě byl podle vedení města značný. Kulky zasáhly dveře, zárubně, sádrokartonové příčky, kancelářský nábytek i výpočetní techniku. Poškozeny byly také zděné konstrukce včetně obvodových masivních zdí, v některých místech až do hloubky patnácti centimetrů.

„Původně jsme opravy provedli jen lokálně, ale ukázalo se, že stopy po střelbě byly stále viditelné. Proto jsme se rozhodli jít až na zdivo a celý interiér kompletně obnovit,“ vysvětlil starosta. Podle něj už nebude v prostorách úřadu po útoku patrná žádná stopa.

Ať střílí po nás. Policisté v Chřibské strhávali pozornost útočníka, pálil stokrát

Město zároveň připravuje další bezpečnostní opatření. „Plánujeme nové přepážky pro komunikaci s veřejností, bezpečnostní a neprůstřelná skla, rozšíření kamerového systému i elektronického zabezpečení,“ uvedl starosta. Realizaci komplikuje stáří budovy a nutnost sladit bezpečnostní prvky s požární ochranou a únikovými cestami, projekční práce jsou však hotové a první kroky by měly začít v nejbližší době.

Kriminalisté případ vyšetřují jako zvlášť závažný zločin vraždy a zároveň se zabývají nedovoleným ozbrojováním, protože útočník použil nelegálně držené zbraně. Podle předběžných toxikologických testů byl v době činu pod vlivem léků, nikoli alkoholu nebo drog. Policie zároveň prověřuje okolnosti zranění jedné ze zaměstnankyň úřadu, u níž nelze vyloučit zásah střelou ze služební zbraně policisty. Případem se proto zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Událost v Chřibské zůstává i týdny po střelbě silně přítomná v každodenním životě města. Vedení obce proto plánuje vznik pamětní desky, která bude Libora Cicvárka připomínat. „Chceme, aby tu po něm zůstala trvalá stopa. Nejen jako po oběti tragédie, ale jako po člověku, který se v rozhodující chvíli zachoval mimořádně lidsky a statečně,“ zaznělo na závěr jednání.

