Zabijáka nesmí nic připomínat. Chřibská se vrací do života a vyhlíží otevření úřadu

Autor:
  15:52
Život v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu místní obyvatel Roman Cimpl zastřelil jednoho člověka, šest dalších zranil a pak obrátil zbraň proti sobě, se pomalu vrací do normálu. Na úřadě se intenzivně pracuje speciálně na místech, kde kulky „udělaly“ díry. Podle místních mohl muže k činu ponouknout tlak, kterému čelil kvůli stylu svého života. Jiní, kteří na něj mají neblahé vzpomínky, mluví o karmě.
Chřibská na Děčínsku.

Chřibská na Děčínsku. | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

Pietní místo před Městským úřadem v Chřibské, kde lidé uctívají zastřeleného...
Pietní místo před Městským úřadem v Chřibské, kde lidé uctívají zastřeleného...
Auto poškozené střelbou před obecním úřadem v Chřibské na Děčínsku (19. ledna...
Městský úřad v Chřibské s vyvěšenou černou vlajkou (23. ledna 2026)
40 fotografií

Do obrazu celé události se promítá výpověď jedné z příbuzných, kterou lednový útok vrátil k osobní tragédii z minulosti. V červnu 2025 přišla o mladého příbuzného, který ve svých devětadvaceti letech zemřel na předávkování drogami. Tragédie se odehrála v bytě, kde tehdy žil právě Roman Cimpl. „Je to něco, s čím se člověk nikdy úplně nesrovná,“ říká.

Podle informací, se kterými tehdy pracovala policie, šlo o kombinaci více látek. Vyšetřovatelé se zabývali i tím, v jakém prostředí se mladý muž pohyboval a kde k látkám přišel. Přímé závěry dnes žena nekomentuje, připouští ale, že okolnosti případu v ní dodnes zůstávají živé. Zároveň otevřeně říká, že tehdejší vyšetřování v ní zanechalo pocit neuzavřenosti. „Některé věci asi odbyli příliš rychle,“ uvádí.

Nechce tvrdit, že by policie pochybila, podle ní ale nebylo vše dotaženo tak, jak by si představovala. „Možná se postupovalo podle pravidel, ale jako rodina jsme zůstali s pocitem, že odpovědi na to, kde se ‚smrtící koktejl‘ vzal nebo kdo ho podal, přišly jen částečně,“ dodává.

Mluvčí policie Kamil Marek k tomuto uvedl, že policie v dané době pracovala s informacemi, které nebyly podloženy konkrétními důkazy. Podle něj byly některé skutečnosti takzvaně „vzaty na vědomí“ a policisté je vyhodnocovali v rámci svých zákonných možností. „Pokud nejsou k dispozici přímé důkazy, je postup policie vždy limitován právním rámcem,“ uvedl.

Chřibská na Děčínsku.
Pietní místo před Městským úřadem v Chřibské, kde lidé uctívají zastřeleného Libora Cicvárka. (23. ledna 2026)
Pietní místo před Městským úřadem v Chřibské, kde lidé uctívají zastřeleného Libora Cicvárka. (23. ledna 2026)
Auto poškozené střelbou před obecním úřadem v Chřibské na Děčínsku (19. ledna 2026)
40 fotografií

Události z letošního ledna v příbuzné oběti z Cimplova bytu staré rány znovu otevřely. Samotná střelcova sebevražda v ní nevyvolala pocit zadostiučinění, spíše dojem uzavření. „Neříkám to jako soud. Já tomu říkám karma. Ne jako trest, ale jako návrat věcí, které si člověk nese s sebou,“ dodala.

Lednovou tragédii policie kvalifikovala jako zvlášť závažný zločin vraždy a zároveň zahájila úkony trestního řízení pro nedovolené ozbrojování, protože pachatel střílel z nelegálně držených zbraní. Podle mluvčího Marka byl muž v době činu pod vlivem léků, nikoli však alkoholu nebo drog. Policie tím vyvrátila spekulace o zdrogovaném zabijákovi, potvrdila ale to, co věděli místní dávno - Cimpl „jel“ v drogové trestné činnosti a sám drogy užíval.

Zlo vstoupilo do našich životů, píše rodina oběti z Chřibské. Úřad zůstává zavřený

Motivem jeho jednání bylo podle policie řešení osobních problémů, které směřovaly ke konkrétnímu člověku pracujícímu na městském úřadě. Přesné okolnosti a motiv činu kriminalisté nadále prověřují, pokračuje vyhodnocování kamerových záznamů, zpracování znaleckých posudků i výslechy svědků. Postup policistů je rovněž předmětem prověřování, dosavadní závěry však nenasvědčují pochybení.

Starosta Jan Machač zároveň připouští, že podle jeho názoru mohl u útočníka sehrát roli i dlouhodobý tlak způsobený opakovaným vyšetřováním policie v souvislosti s drogovou trestnou činností. „Řešily se i některé starší případy v jeho okolí, včetně úmrtí člověka, který zemřel na předávkování,“ uvedl starosta s tím, že jde o jeho osobní pohled a že konečné závěry náleží vyšetřovatelům. Zda si šel Cimpl vyřizovat na úřad účty se svojí matkou, která tu pracovala, by bylo jen spekulací, kterou nikdo nepotvrdí.

Stěny zasažené kulkami otloukli na cihlu

Podle Machače je nálada ve městě stále spíše smutná, zároveň ale věří v postupné zklidnění situace. Ostatně i proto je velmi důkladná probíhající oprava radnice. Třeba stěny, které zasáhly kulky, byly otlučeny na cihlu a znovu omítnuty. Nic nesmí lidem, kteří sem přijdou, připomínat zabijáka.

„Je to událost, se kterou se musí každý popasovat sám. My se ale snažíme, aby lidé věděli, že na to nezůstávají sami,“ uvedl. Město má stále připravené různé podpůrné aktivity ve spolupráci s organizacemi poskytujícími psychologickou pomoc.

Podle starosty psychologickou podporu vyhledalo jen několik obyvatel Chřibské. „Pomoc je stále dostupná, ale vždy musí přijít i vůle ji přijmout,“ říká Jan Machač. Návrat k běžnému provozu a znovuotevření úřadu vnímá jako důležitý krok. „Budeme se snažit šířit pozitivní energii. Největším a nejúčinnějším lékem ale bude čas – a věřím, že i příchod jara,“ míní.

„Už aby se úřad otevřel. Člověk si aspoň oddechne, že se město zase rozjede,“ říká paní Dana, která v Chřibské žije. Podle ní bylo nejtěžší období hned po útoku, kdy panovala nejistota a obavy.

Podobně to vnímá i pan Martin. „Hlavní je, že už nehrozí žádné nebezpečí. Pro mě to skončilo ve chvíli, kdy bylo jasné, že útočník je mrtvý,“ říká. „Možná to zní tvrdě, ale mám pocit, že se tím uzavřela jedna hodně těžká kapitola.“

Jiný názor má paní Libuše. „Já na radnici zatím jít nechci. Vím, že to bude opravené, ale pořád se mi to vybavuje,“ říká.

Úřad nahrazuje restaurace

Městský úřad v Chřibské se měl původně po střeleckém útoku znovu otevřít veřejnosti v příštím týdnu. Obnovení běžného provozu ale bude ještě o týden posunuto. Zastupitelé tak musí jednat v nedaleké restauraci. Radnice je měsíc zavřená jednak z důvodu vyšetřování policie, ale hlavně kvůli důkladným opravám.

Střelec vyzbrojený několika zbraněmi včetně samonabíjecí pušky nejprve střílel v blízkosti budovy městského úřadu, poté do objektu vstoupil. Zasáhl několik lidí, mezi nimi i starostu Machače. Jeden ze zaměstnanců úřadu svým zraněním podlehl. Pachatel po útoku spáchal sebevraždu. Je možné, že jednu ze zraněných žen zasáhla odražená kulka vystřelená policistou.

19. ledna 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Cimplovo řádění zničilo některé dveře, dřevěné zárubně, rozstřílena byla také dvě okna i s rámy, která musela být vyměněna. Největší škody utrpěl kancelářský nábytek, zejména ten, který lidé na úřadě během útoku použili jako zátaras dveří, kdy se například místostarosta a nakonec zastřelený údržbář snažili chránit před zabijákem. Poškozeny byly rovněž monitory, podlahy a sádrokartonové příčky. Policie na místě zajistila více než sto vystřílených nábojnic.

„Náklady na opravy město zatím odhaduje na 120 až 180 tisíc korun. Další výdaje si pravděpodobně vyžádá také zprovoznění informačních technologií, které byly při útoku poškozeny,“ uvedl Machač. Město se chce kvůli úhradě škod obrátit na pojišťovnu.

Radnice zároveň odložila místním vyúčtování správních poplatků a poplatků za odpad. Bez přerušení pokračoval terénní provoz, například údržba komunikací, svoz a likvidace odpadu nebo další technické služby. Pracovníci úřadu se s občany setkávali po předchozí domluvě v terénu a v případě potřeby vyjížděli přímo k nim domů.

Matka na psychiatrii

Podle dostupných informací se matka Romana Cimpla v současnosti nachází v psychiatrickém zařízení. Okolnosti její hospitalizace nejsou veřejně známé a město je nijak nekomentuje. Lidé z okolí ale připouštějí, že rodinné zázemí útočníka bylo dlouhodobě složité a poznamenané problémy, které se v průběhu let spíše prohlubovaly. I to podle některých mohlo přispět k psychickému tlaku, ve kterém muž žil. Nejde však o oficiální závěry vyšetřování.

Ženu v Chřibské možná zasáhla policejní kulka při přestřelce s útočníkem

To nadále pokračuje. Podle informací Chřibských zatím ale nebyla vyslechnuta družka Romana Cimpla, není ani pro nic vyšetřována. Policie tyto informace nepotvrdila ani nevyvrátila a konkrétní úkony v rámci vyšetřování nekomentuje.

Pokud jde o ženu zasaženou pravděpodobně policejní kulkou do ramene, tak ani tato událost není uzavřena. Okolnostmi tohoto incidentu se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. Její mluvčí Jakub Augusta uvedl, že vyšetřování může trvat i několik měsíců.

24. ledna 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ministerstvo smetlo plán pro největší ghetto. Řešte ho sami, vzkázalo Litvínovu

Zdevastovaný blok F1 na litvínovském sídlišti Janov (duben 2025)

Je to unikátní projekt, který má za cíl rozhýbat situaci ohledně roky prázdných a zdevastovaných paneláků na litvínovském sídlišti Janov a případně by mohl ukázat cestu i dalším městům. Radnice ho...

Dětský domov v rozkladu. Svěřenci utíkají denně, vrací se opilí. Policie řeší výtržnosti

Premium
Problémový domov. Dětský domov v Žatci v Ústeckém kraji je největším zařízením...

Útěky z domova, absence ve škole, vulgární pokřikování po místních a po turistech, ale i výtržnosti, nebo dokonce podezření na poskytování sexu za peníze. Tak v posledních měsících vypadá život dětí...

A já musel k soudu. Umělce zarážejí malby na trafostanicích, sám s nimi narazil

Trafostanice ve Štursově ulici v Litoměřicích.

Barevné malby na trafostanicích a dalších objektech společnosti ČEZ Distribuce v posledních měsících mění vzhled severočeských měst. Většinou sklízí pozitivní ohlasy veřejnosti. Nová iniciativa ale...

Temná realita ráje. Šluknovsko si podmaňují drogy, vyrábí vyšinuté agresory

Premium
Terénní pracovnice Veronika Matulová (vpravo) a Pavlína Hornychová (White LIGHT...

Krajina Šluknovského výběžku vypadá jako z pohlednice. Hluboké lesy, pískovcové skály, podstávkové domy… Krásné místo pro život, může se zdát. V téhle kulise se ale odehrává mnohem temnější realita....

Roztočili kočku v sušičce a pak ji předhodili psovi. Policie mladíky obvinila

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Policie obvinila dva mladíky z Litoměřicka, kteří zavřeli kočku do sušičky a její mrtvé tělo pak předhodili psovi. Své otřesné počínání si navíc natáčeli. Dospělému z dvojice hrozí až tři roky...

Zabijáka nesmí nic připomínat. Chřibská se vrací do života a vyhlíží otevření úřadu

Chřibská na Děčínsku.

Život v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu místní obyvatel Roman Cimpl zastřelil jednoho člověka, šest dalších zranil a pak obrátil zbraň proti sobě, se pomalu vrací do normálu. Na úřadě se intenzivně...

20. února 2026  15:52

Legendy R+R: Nominace? Teď jsou všichni chytráci. Rozhodčí proti nám trochu byli

Hokejové legendy Vladimír Růžička a Robert Reichel (vpravo).

Nemluvte trenérům do nominace! A rozhodčí? „Malinko proti nám byli,“ myslí si Vladimír Růžička. „Někdy vylučují za hovadiny, ale každý dělá chyby,“ tvrdí smířlivěji další legenda Robert Reichel. Oba...

20. února 2026  7:30

Litoměřice koupí část hotelu v centru, získají čtyři pokoje i průchod k divadlu

Litoměřice koupí část bývalého hotelu Salva Guarda v centru. Získají tím i...

Část léta neprodejného bývalého hotelu Salva Guarda v centru Litoměřic odkoupí město. Za 16 milionů korun tak do svého vlastnictví získá část prostorů Divadla Karla Hynka Máchy včetně průchodu k jeho...

20. února 2026  7:12

Matka s dcerou při hraní utýraly králíka, na atrakcích padl vyčerpáním

Rodina Vlastimila Suchého chová v Hrubčicích na Prostějovsku zakrslé králíky...

Podnětů na týrání zvířat v Ústeckém kraji v poslední době přibývá. Byly mezi nimi i smrt králíka na dětském hřišti či aktuálně ostře sledovaný případ kočky zavřené v sušičce na prádlo. Navíc roste...

19. února 2026  15:38

Proboha, kde jsou trenky?! Ústí si je půjčilo od Opavy a pak ji v nich porazilo

Stejný sponzor? Nikoli. Ústečtí basketbalisté (v modrém) nastoupili v Opavě ve...

Něco tady neladí! Módní policie by si na ústeckých basketbalistech smlsla, ale vypůjčené trenky od soupeře jim přinesly štěstí. Středeční ligovou bitvu v Opavě v nich totiž vyhráli 88:81, svoje...

19. února 2026  10:11

Petr: Připadal jsem si jako v Masterchefovi. Reichel v kritické situaci pomůže

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jakub Petr,...

Nechce, aby to vyznělo jako berlička, ale když se kouč Jakub Petr ohlíží za příčinami pádu hokejového Litvínova do baráže o extraligu, často zmiňuje chatrné zdraví týmu. Někdy se cítil jako v...

19. února 2026  9:36

Stopka pro chudé, kritizují dětské organizace plánované škrty. Jde o desítky milionů

Dětský prázdninový tábor

Organizace pracující s mládeží mají strach, že jim škrty znemožní práci s dětmi, které pocházejí z rodin s nízkými příjmy. Vládou navrhované snížení zhruba třistamilionové státní podpory o 50 milionů...

19. února 2026  9:25

Po letech debat konečně akce. Ústí začne měnit areál s poliklinikou a policií

Areál Corso v části Krásné Březno v Ústí nad Labem. (únor 2026)

Po letech debat o budoucnosti areálu Corso v části Krásné Březno v Ústí nad Labem se město pouští do konkrétních stavebních zásahů. Vnitroblok komplexu, v němž sídlí například poliklinika či městská...

18. února 2026  14:25

Nigerijec z Ústí: Přespolní běh na zimní hry? Jo! I v hokeji by Afričané byli dobří

Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava....

Afrika je k zimním hrám pod pěti kruhy spíš netečná, a proto Mezinárodní olympijský výbor vymýšlí, jak ji zpopularizovat i tam. Třeba zařazením přespolního běhu. Nigerijský fotbalista Solomon...

18. února 2026  11:11

Lawrence bude ještě lepší, věří kouč Slunety. K angažování Autreyho bylo blízko

Kimani Lawrence, posila ústeckých basketbalistů, střílí v utkání proti Brnu.

Hledání poslední americké posily pro ligový finiš se basketbalové Slunetě protáhlo na více než dva měsíce, ale zdá se, že trpělivost se vyplatila. Pivot Kimani Lawrence posbíral za první dva zápasy v...

18. února 2026  9:16

Moravčík o zranění: Nohy jako školačka i kulturista. Hlavu jsem čistil šipkami

Michal Moravčík na tréninku Litvínova.

Mnohaměsíční zdravotní pauza způsobila hokejovému obránci Michalovi Moravčíkovi šrámy na duši i na těle. Když po operaci kolena začínal s rehabilitací, pohled do zrcadla ho překvapil – zdravá noha...

18. února 2026  7:57

Ministerstvo smetlo plán pro největší ghetto. Řešte ho sami, vzkázalo Litvínovu

Zdevastovaný blok F1 na litvínovském sídlišti Janov (duben 2025)

Je to unikátní projekt, který má za cíl rozhýbat situaci ohledně roky prázdných a zdevastovaných paneláků na litvínovském sídlišti Janov a případně by mohl ukázat cestu i dalším městům. Radnice ho...

18. února 2026  6:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.