Zlo vstoupilo do našich životů, píše rodina oběti z Chřibské. Úřad zůstává zavřený

Rodina muže, kterého při pondělní tragédii na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku, zastřelil devětatřicetiletý útočník, vydala prohlášení, ve kterém děkuje za projevy lítosti. Vedení obce mezitím informovalo, že uklízení následků zabere delší dobu. Není tak jasné, kdy úřad opět otevře.

Rodina zemřelého, jenž byl zaměstnancem úřadu, vyjádřila v prohlášení poděkování spoluobčanům, kolegům a kamarádům za projevenou lítost. „Zpráva od vás občanů ‚Cíco, jsi náš hrdina‘ nás velmi dojala. Bohužel za svou odvahu zaplatil cenu nejvyšší,“ uvedla sestra oběti.

„Ztratili jsme milovaného, obětavého, empatického a odvážného Libora. Jen těžko se s jeho odchodem smiřujeme. Je to pro nás stále neuvěřitelné. Nevídané zlo vstoupilo do našich životů. Zmařilo nevinný lidský život,“ stojí dále mimo jiné v prohlášení. Nad radnicí v Chřibské visí černá vlajka.

Ať střílí po nás. Policisté v Chřibské strhávali pozornost útočníka, pálil stokrát

Pokud jde o stav objektu, kde k se tragédie stala, je nutné opravit poškozené vybavení, stopy po kulkách jsou také například ve fasádě budovy, útočník prostřelil okno. Policie uvedla, že pachatel vystřílel přibližně sto nábojů. Nakonec se zastřelil.

„Tam se všechno ještě pořád opravuje,“ uvedl místostarosta Jaromír Nepovím (nez.). s tím, že zatím neví, kdy úřad obnoví provoz. Veřejnost se může obracet na e-mail podatelny a datovou schránku. „Opravy budou trvat delší dobu,“ doplnil Nepovím. Podle něj napáchal útočník značné škody.

Policie nechává podrobit zajištěné stopy z místa činu znaleckým zkoumáním. Kriminalisté se věnují vyhodnocování kamerových záznamů či výslechům svědků.

„Motivem jednání útočníka bylo řešení osobních problémů, které směřovaly vůči konkrétní osobě pracující na daném úřadě. Nicméně detailní motiv činu zůstává i nadále předmětem prověřování,“ uvedl už dříve mluvčí policie Kamil Marek.

Chtěl jsem ho zastavit, trefil mě dvakrát. Postřelený starosta Chřibské promluvil

Devětatřicetiletý útočník měl za sebou trestní minulost. Na místě činu měl u sebe čtyři nelegálně držené zbraně, další dvě našli policisté u něj doma.

Při události došlo také ke zranění dalších šesti lidí, z toho byli tři policisté.

„Stav muže a ženy, kteří byli po střelbě v Chřibské hospitalizováni v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem s poraněními, je po operačních zákrocích stabilizovaný a jsou mimo ohrožení života,“ řekla Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice patří. „Mají klidový režim na standardních pokojích, podstupují převazy,“ uvedla.

Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně policisty. Případem se proto zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Ve městě již od pondělí pracuje tým krizové intervence Integrovaného záchranného systému, který poskytuje podporu a pomoc především přímo zasaženým rodinám. Město na svém webu zveřejnilo informace, kde mohou lidé získat pomoc, pokud cítí obavy, úzkost nebo strach.

