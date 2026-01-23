Schovával jsem se v kotelně, říká postřelený starosta Chřibské. V obci bude mše

Machač zůstává v nemocnici, je ale v kontaktu se zaměstnanci, kteří pokračují v uklízení následků. Útočník proti sobě obrátil nelegálně drženou zbraň a zastřelil se.
„Když jsem byl před budovou úřadu dvakrát postřelen, snažil se mi Libor okamžitě pomoci do schodů a do vstupní haly,“ uvedl starosta. „V prvopočátku jsem se rozhodl jít střelci naproti, ale ten se přesunul z okna svého bytu na náměstí směrem k úřadu a začal bezhlavě pálit jak zběsilý,“ pokračoval Machač. Podle policie útočník vystřelil asi 100 nábojů.
Cicvárek se přesunul do patra, kde společně s místostarostou Jaromírem Nepovímem (nez.) zabarikádovali vstup do kanceláří, doplnil Machač. Krvácející starosta se s další pracovnicí úřadu ukryl do kotelny. „Tam jsme přečkali nejhorší chvíle tohoto běsnění,“ napsal.
„Po této zkušenosti jasně vidíme, že nemůžeme být v žádném případě lhostejní vůči chování některých našich spoluobčanů,“ uvedl Machač. Podle něj je nutné na takové lidi upozorňovat. „Pak i případně přinést jasné svědectví o tom kterém nepřizpůsobivém, který by nás mohl ve společném a slušném soužití jakkoli ohrožovat,“ podotkl.
Chřibská obnoví městskou policii
Pracovníci úřadu pokračují v odstraňování následků střelby, aby se mohl úřad brzy otevřít. Machač uvedl, že se životy ve městě nesmí po tragédii zastavit.
„Musíme jít dál, postavit se znovu na nohy, pokračovat v práci, plánovat a vytvářet věci s ještě větší pozorností a důrazem na bezpečí,“ vyzval Machač. Předcházet podobným tragédiím by měla pomoci městská policie, která začne v Chřibské znovu působit. O obnově působení strážníků ve městě rozhodli zastupitelé ještě před střelbou.
Devětatřicetiletý útočník měl za sebou trestní minulost. U sebe měl čtyři nelegálně držené zbraně, další dvě našli policisté u něj doma. Motivem jednání útočníka, který se pak zastřelil, bylo řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě, uvedla policie. Dodala však, že samotný motiv činu dál prověřuje.