Schovával jsem se v kotelně, říká postřelený starosta Chřibské. V obci bude mše

V Chřibské na Děčínsku se v sobotu od 10:00 v kostele sv. Jiří uskuteční zádušní mše za oběť pondělní střelby. Starosta Jan Machač (nez.) v prohlášení na webu města uvedl, že střelbu nepřežil Libor Cicvárek, který byl na úřadu zaměstnaný. Při útoku utrpělo zranění šest lidí. Útočník postřelil i starostu, kterému se podle něj Cicvárek snažil okamžitě pomoci.

Machač zůstává v nemocnici, je ale v kontaktu se zaměstnanci, kteří pokračují v uklízení následků. Útočník proti sobě obrátil nelegálně drženou zbraň a zastřelil se.

„Když jsem byl před budovou úřadu dvakrát postřelen, snažil se mi Libor okamžitě pomoci do schodů a do vstupní haly,“ uvedl starosta. „V prvopočátku jsem se rozhodl jít střelci naproti, ale ten se přesunul z okna svého bytu na náměstí směrem k úřadu a začal bezhlavě pálit jak zběsilý,“ pokračoval Machač. Podle policie útočník vystřelil asi 100 nábojů.

Auto poškozené střelbou před obecním úřadem v Chřibské na Děčínsku (19. ledna 2026)
Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)
Auto poškozené střelbou před obecním úřadem v Chřibské na Děčínsku (19. ledna 2026)
Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním úřadě. (19. ledna 2026)
Cicvárek se přesunul do patra, kde společně s místostarostou Jaromírem Nepovímem (nez.) zabarikádovali vstup do kanceláří, doplnil Machač. Krvácející starosta se s další pracovnicí úřadu ukryl do kotelny. „Tam jsme přečkali nejhorší chvíle tohoto běsnění,“ napsal.

„Po této zkušenosti jasně vidíme, že nemůžeme být v žádném případě lhostejní vůči chování některých našich spoluobčanů,“ uvedl Machač. Podle něj je nutné na takové lidi upozorňovat. „Pak i případně přinést jasné svědectví o tom kterém nepřizpůsobivém, který by nás mohl ve společném a slušném soužití jakkoli ohrožovat,“ podotkl.

Chřibská obnoví městskou policii

Pracovníci úřadu pokračují v odstraňování následků střelby, aby se mohl úřad brzy otevřít. Machač uvedl, že se životy ve městě nesmí po tragédii zastavit.

Zlo vstoupilo do našich životů, píše rodina oběti z Chřibské. Úřad zůstává zavřený

„Musíme jít dál, postavit se znovu na nohy, pokračovat v práci, plánovat a vytvářet věci s ještě větší pozorností a důrazem na bezpečí,“ vyzval Machač. Předcházet podobným tragédiím by měla pomoci městská policie, která začne v Chřibské znovu působit. O obnově působení strážníků ve městě rozhodli zastupitelé ještě před střelbou.

Devětatřicetiletý útočník měl za sebou trestní minulost. U sebe měl čtyři nelegálně držené zbraně, další dvě našli policisté u něj doma. Motivem jednání útočníka, který se pak zastřelil, bylo řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě, uvedla policie. Dodala však, že samotný motiv činu dál prověřuje.

