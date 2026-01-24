Lidé zaplnili kostel, aby uctili hrdinu „Cícu“. V Chřibské se loučili s obětí střelby

Miroslava Strnadová
  15:12
Lidé v Chřibské na Děčínsku v sobotu dopoledne uctili památku Libora Cicvárka, oběti pondělní střelby na městském úřadu. Zcela zaplnili kostel sv. Jiří, odhadem dorazilo kolem dvou set lidí. Po útoku střelce utrpělo zranění šest lidí, pachatel se na místě zastřelil.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Lidé do kostela sv. Jiří začali přicházet již po půl desáté dopoledne. Přinášeli květiny, mnozí neskrývali slzy. Přišli uctít památku Libora Cicvárka, zaměstnance městského úřadu, kterého střelec na radnici zabil. Mezi smutečními hosty nechyběli pozůstalí, přátelé, kolegové ani místní obyvatelé. Kostel zaplnili do posledního místa a mnozí museli během obřadu stát. Dorazil také krajský policejní ředitel Zbyněk Dvořák.

Lidé v Chřibské na Děčínsku se rozloučili s obětí střelby na městském úřadu. Zádušní mše se uskutečnila v sobotu 24. ledna dopoledne v kostele sv. Jiří.
Lidé v Chřibské na Děčínsku se rozloučili s obětí střelby na městském úřadu. Zádušní mše se uskutečnila v sobotu 24. ledna dopoledne v kostele sv. Jiří.
Lidé v Chřibské na Děčínsku se rozloučili s obětí střelby na městském úřadu. Zádušní mše se uskutečnila v sobotu 24. ledna dopoledne v kostele sv. Jiří.
Lidé v Chřibské na Děčínsku se rozloučili s obětí střelby na městském úřadu. Zádušní mše se uskutečnila v sobotu 24. ledna dopoledne v kostele sv. Jiří.
34 fotografií

Zádušní mše začala v 10:00 hodin pod vedením Antonína Sedláka z chřibské farnosti. Rekviem trvalo necelou hodinu. „Přišli jste, abychom se společně rozloučili s člověkem, který mnohým z vás přirostl k srdci,“ pronesl. Přítomní se za oběť tragédie modlili a v průběhu mše zazněly i vzpomínky na Cicvárkův život.

Schovával jsem se v kotelně, říká postřelený starosta Chřibské. V obci bude mše

Po skončení mše se někteří vydali před budovu městského úřadu, aby zde zapálili svíčku a v tichosti zavzpomínali na „Cícu“, jak Liboru Cicvárkovi přezdívali. „Znala jsem ho od dětství. Byl to ten nejhodnější člověk,“ pronesla jedna z místních. Většina ostatních se však do řeči pouštět nechtěla. Lidé odcházeli se sklopenými zraky a v naprostém tichu; tíha tragédie je příliš čerstvá.

Podle místních byl skutečným hrdinou. Útočník postřelil i starostu Jana Machače (nez.), kterému se podle něj Cicvárek snažil okamžitě pomoci.

Tragickou událost dodnes připomínají stopy po kulkách ve fasádě. Okna, která střelec prostřelil, museli pracovníci provizorně zakrýt deskami. Kdy se úřad znovu otevře pro veřejnost, není v tuto chvíli jasné.

Zlo vstoupilo do našich životů, píše rodina oběti z Chřibské. Úřad zůstává zavřený

K útoku došlo v pondělí dopoledne. Devětatřicetiletý pachatel s kriminální minulostí měl u sebe čtyři zbraně, ze kterých během incidentu vypálil přibližně 100 nábojů.

Zastřelil zaměstnance městského úřadu. Šest dalších lidí utrpělo při události zranění, z toho byli tři policisté. Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně policisty. Celým případem se zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Podle policie bylo motivem útočníka řešení osobních problémů, které směřovaly ke konkrétnímu pracovníkovi městského úřadu. Policie celou událost dál vyšetřuje.

Všechny vás tu vystřílím, řval. Vědělo se, že útočník z Chřibské má zbraně a bere drogy

Ústecký kraj zřídil transparentní účet na pomoc pozůstalým a zraněným. Otevřen bude do konce března.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Povolení? Nepotřebujeme. Firma staví kousek od domů obří větrnou elektrárnu

Premium
Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. Na snímku podnikatel...

V Doksanech na Litoměřicku roste jen pár desítek metrů od domů větrná elektrárna, která pořádně rozdmýchává emoce. Zatímco obecní úřad a místní mluví o „černé stavbě“ a ignorování zákonů, soukromá...

Žena šla v Chomutově na procházku, najednou se před ní povaloval balík peněz

Peníze nalezené v Chomutově (16. ledna 2025)

Nečekaný nález objevila na ulici dnes žena v Chomutově. Povalovalo se před ní ve velkých bankovkách celkem 35 tisíc korun. Poctivá nálezkyně peníze odevzdala místním strážníkům.

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Všechny vás tu vystřílím, řval. Vědělo se, že útočník z Chřibské má zbraně a bere drogy

Premium
Tady, v domě v zapadlé uličce kousek od náměstí v Chřibské, útočník bydlel....

Desátá hodina dopolední. Po náměstí v Chřibské se potuluje muž. Míří k městskému úřadu. Když míjí auto starosty, několikrát na něj z boku vystřelí z pistole. Z oken vykukují lidé zalarmovaní hlukem....

Lidé zaplnili kostel, aby uctili hrdinu „Cícu“. V Chřibské se loučili s obětí střelby

Lidé v Chřibské na Děčínsku se rozloučili s obětí střelby na městském úřadu....

Lidé v Chřibské na Děčínsku v sobotu dopoledne uctili památku Libora Cicvárka, oběti pondělní střelby na městském úřadu. Zcela zaplnili kostel sv. Jiří, odhadem dorazilo kolem dvou set lidí. Po útoku...

24. ledna 2026  15:12

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

24. ledna 2026  14:17

Kysela: Záchrana bez baráže? Sci-fi, ale ve skrytu duše doufám

Robert Kysela

Záchranářská akce slavných odchovanců a fanoušků odvrátila hrozící konec hokeje v Litvínově, na ledě teď Verva bude bojovat o udržení extraligy. Na smazání obrovské ztráty má už jen osm zápasů, takže...

24. ledna 2026  12:48

Těžbu písku lidé dávno odmítli. Bude ho málo, vysvětluje firma oživení plánu

V lomu u Čavyně vloni vytěžili 380 tisíc tun písku.

Těžba štěrkopísku u Vědomic na Litoměřicku se znovu dostává do hry. Společnost České štěrkopísky zhruba po deseti letech opět otevřela záměr na vznik nového dobývacího prostoru na okraji obce....

24. ledna 2026  9:08

Reichel o situaci v Litvínově: Klub bude stabilní. Udržení? Věřím v sílu týmu

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Záchranu v kancelářích skupina slavných odchovanců Litvínova zvládla, teď přichází další šichta: udržet pro hokejovou baštu extraligu na ledě. Nelehký úkol si vzal na bedra olympijský šampion a...

24. ledna 2026  8:52

Liberec zdolal Montreal. Teplice generálku ani nezačaly, Slovácko nedohrálo

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím.

Liberečtí fotbalisté ve svém čtvrtém a zároveň závěrečném utkání na soustředění ve Španělsku porazili CF Montreal 3:2. Utkání s účastníkem zámořské MLS rozhodl v závěru Raimonds Krollis. Teplice...

23. ledna 2026  16:58

Reichel je zpátky v Litvínově, zachraňovat ho bude coby šéf realizačního týmu

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Legendární Robert Reichel, osobnost českého hokeje, je zpátky v mateřském Litvínově. Zachraňovat hockeytown v extralize bude coby šéf realizačního týmu. Do něj by se měl začlenit i Jakub Petružálek,...

23. ledna 2026  14:34,  aktualizováno  15:09

Oběd za 39 korun. V Ústí frčí levné hotovky z dodávky. Za kvalitu ručím, říká majitel

Premium
V Ústí nad Labem si lidé oblíbili nakupování levných hotovek z pojízdné...

Zatímco v mnoha restauracích už stojí oběd klidně 180 až 250 korun, v Ústí nad Labem se mnozí lidé naučili chodit na místo, kde se dá pořídit teplé hlavní jídlo za daleko nižší ceny. Řeč je o...

23. ledna 2026

Zemřel řidič, který opilý kličkoval s autobusem po D7. Okolnosti řeší policie

Policie zastavila autobus RegioJetu u Panenského Týnce. Řidič nadýchal 2,7...

Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání řidiče, jenž v polovině srpna usedl silně opilý za volant autobusu RegioJet na lince z Prahy do Loun, přičemž následně se řítil vysokou rychlostí,...

23. ledna 2026  12:49

Schovával jsem se v kotelně, říká postřelený starosta Chřibské. V obci bude mše

Auto poškozené střelbou před obecním úřadem v Chřibské na Děčínsku (19. ledna...

V Chřibské na Děčínsku se v sobotu od 10:00 v kostele sv. Jiří uskuteční zádušní mše za oběť pondělní střelby. Starosta Jan Machač (nez.) v prohlášení na webu města uvedl, že střelbu nepřežil Libor...

23. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  12:10

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Likvidace hokejového Litvínova: zrušeno! Šlégr už ladí podmínky převodu akcií

Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...

Loni v červnu vyděsila fanoušky Litvínova zpráva o chystaném zrušení společnosti HC Verva, která působí v hokejové extralize, teď si můžou vydechnout. Akcionáři zrušili formulku v usnesení, které...

22. ledna 2026  20:06

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

22. ledna 2026  17:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.