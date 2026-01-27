Varoval ostatní, stavěl zátaras. Zmapovali jsme poslední chvíle hrdiny z Chřibské

Premium

Fotogalerie 39

Pietní místo před Městským úřadem v Chřibské, kde lidé uctívají zastřeleného Libora Cicvárka. (23. ledna 2026) | foto: ČTK

Miroslava Strnadová
  13:52
Ač mohl, neutekl. Místo toho pomáhal zraněným, varoval kolegy a aktivně bránil útočníkovi v dalším postupu. Když se pak jako jediná možnost záchrany života jevil skok z okna, už se nemohl hnout, protože ho zasáhla kulka. Libor Cicvárek, pracovník městského úřadu v Chřibské, se před týdnem při útoku střelce v budově radnice zachoval jako hrdina. Redakce iDNES.cz zmapovala počínání statečného muže, které ho stálo život.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Místní lidé popisují otce dvou dospělých synů jako veselého a nesmírně obětavého člověka. „Cíca“, jak mu všichni přezdívali, nikdy neodmítl pomoc, zejména pokud bylo potřeba cokoliv opravit. Se stejnou obětavostí, s jakou žil, se zachoval i v osudný den, kdy se malebným městečkem začaly ozývat výstřely.

Když drama v pondělí 19. ledna krátce před desátou hodinou dopoledne začalo, čtyřiapadesátiletý Libor Cicvárek byl jedním z prvních, kdo se v nastalém chaosu zorientoval. Přestože mohl utéct do bezpečí, rozhodl se zůstat.

Útočník, kterého slyšeli dupat po schodech, se pokusil do místnosti vniknout. V domnění, že je zamčeno, začal do dveří bezhlavě střílet.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Povolení? Nepotřebujeme. Firma staví kousek od domů obří větrnou elektrárnu

Premium
Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. Na snímku podnikatel...

V Doksanech na Litoměřicku roste jen pár desítek metrů od domů větrná elektrárna, která pořádně rozdmýchává emoce. Zatímco obecní úřad a místní mluví o „černé stavbě“ a ignorování zákonů, soukromá...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Oběd za 39 korun. V Ústí frčí levné hotovky z dodávky. Za kvalitu ručím, říká majitel

Premium
V Ústí nad Labem si lidé oblíbili nakupování levných hotovek z pojízdné...

Zatímco v mnoha restauracích už stojí oběd klidně 180 až 250 korun, v Ústí nad Labem se mnozí lidé naučili chodit na místo, kde se dá pořídit teplé hlavní jídlo za daleko nižší ceny. Řeč je o...

Legendy začaly přebírat Litvínov. Šlégr: Nebudeme sekat hlavy. Mládež změnu vítá

Jiří Šlégr a Kamil Havelka, budoucí akcionáři hokejového Litvínova.

Na jedné straně současné vedení klubu, které si nepadlo (nejen) s fanoušky do oka, na druhé budoucí vlastníci reprezentovaní slavnými odchovanci Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Hokejový Litvínov...

27. ledna 2026  13:54

Varoval ostatní, stavěl zátaras. Zmapovali jsme poslední chvíle hrdiny z Chřibské

Premium
Pietní místo před Městským úřadem v Chřibské, kde lidé uctívají zastřeleného...

Ač mohl, neutekl. Místo toho pomáhal zraněným, varoval kolegy a aktivně bránil útočníkovi v dalším postupu. Když se pak jako jediná možnost záchrany života jevil skok z okna, už se nemohl hnout,...

27. ledna 2026  13:52

Ústí představilo ředitele zábavy. Ruský baletní mistr chce opět na titulku The Sun

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Zavání to recesí, ale neortodoxní majitel fotbalového Viagemu se dušuje, že nově zřízená funkce je seriózní a vlastně i revoluční. Ústecký sportovně-showbyznysový klub možná jako první na světě...

27. ledna 2026  11:32

Odborníci opravili „necelý“ Muchův obraz. Vyříznutý kus kdysi malíře rozčílil

Příprava na transport obrazu ještě s původním osvětlením.

V plném lesku a kráse mohou návštěvníci muzea v Mostě opět obdivovat monumentální obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství nebo také Bůh Mamon. Ve druhé polovině 30. let minulého století...

27. ledna 2026  5:44

V kulichu na basket. Ústecký šéf splnil sázku, basu s ním drželi i fanoušci

Ústí nad Labem, 25.1. 2026, BK Sluneta Ústí nad Labem - Ostrava, utkání NBL....

V hale vedro, na hlavě kulich? Ne, šéf ústeckých basketbalistů Tomáš Hrubý se nezbláznil. Jen splnil sázku, že za vítězství v El Nordiku nad Děčínem v něm bude sledovat příští domácí zápas. Čepici si...

26. ledna 2026  16:54

Pro oběť střelby v Chřibské chce hejtman medaili, starosta je stále v nemocnici

Auto poškozené střelbou před obecním úřadem v Chřibské na Děčínsku (19. ledna...

Jeden ze tří policistů zraněných před týdnem při zásahu během střelby na úřadě v Chřibské na Děčínsku zůstává v pracovní neschopnosti. Dva zranění policisté se již vrátili do služby. Domů dnes lékaři...

26. ledna 2026  14:57,  aktualizováno  15:46

Otce viní za pád batolete z okna. Měl ho líp hlídat, odmítl jeho stížnost ÚS

ilustrační snímek

Od rodičů nelze očekávat absolutní odpovědnost a nepřetržitý dohled nad dítětem, ovšem zanechat batole v místnosti s otevřeným oknem znamená příliš velké riziko, plyne z rozhodnutí Ústavního soudu...

26. ledna 2026  13:01

Koloušek opustil ambiciózní Liberec, kývl ohroženému Ústí: Tým za mnou nešel

Liberecký trenér Jakub Koloušek sleduje svěřence pod činkou.

Dobrovolně opustil ambiciózní Liberec a raději bude tahat z bryndy Ústí nad Labem, nejslabší tým volejbalové extraligy. Zní to možná trochu nepochopitelně, ale trenér Jakub Koloušek k tomu má své...

26. ledna 2026  10:58

Krejčovina ji provází od dětství. Výrobu dámského prádla převzala po mamince

Markéta Jiráčková, majitelka společnosti TIMO

Od dětství byla obklopená látkami, střihy a debatami o výrobě dámského prádla. Vyrůstala v prostředí, kde bylo krejčovské řemeslo přirozenou součástí každodenního života. Dnes Markéta Jiráčková vede...

26. ledna 2026

Přečkala války i změny režimů. Schindlerova pletárna plete už skoro dvě století

Martin Veselík, majitel Schindlerovy pletárny

V Krásné Lípě na Děčínsku stojí tovární budova, která v sobě nese víc než jen průmyslovou minulost regionu. Schindlerova pletárna je výjimečná tím, že funguje nepřetržitě už od roku 1854 – tedy více...

26. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK ÚDRŽBY - PLC (45-55.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Ústí pokračuje v krasojízdě ligou, Písek poprvé v sezoně zdolal vicemistra Brno

Ústecký Isaac Davidson (vlevo) a Dominik Heinzl z Ostravy

Ústečtí basketbalisté pokračují v krasojízdě ligou. V neděli doma smetli Ostravu 105:82 a připsali si už osmé vítězství z posledních 10 zápasů. Stovku při vstupu do nadstavbové skupiny A1 nadělil...

25. ledna 2026  21:46

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.