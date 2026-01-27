Varoval ostatní, stavěl zátaras. Zmapovali jsme poslední chvíle hrdiny z Chřibské

Místní lidé popisují otce dvou dospělých synů jako veselého a nesmírně obětavého člověka. „Cíca“, jak mu všichni přezdívali, nikdy neodmítl pomoc, zejména pokud bylo potřeba cokoliv opravit. Se stejnou obětavostí, s jakou žil, se zachoval i v osudný den, kdy se malebným městečkem začaly ozývat výstřely.
Když drama v pondělí 19. ledna krátce před desátou hodinou dopoledne začalo, čtyřiapadesátiletý Libor Cicvárek byl jedním z prvních, kdo se v nastalém chaosu zorientoval. Přestože mohl utéct do bezpečí, rozhodl se zůstat.
Útočník, kterého slyšeli dupat po schodech, se pokusil do místnosti vniknout. V domnění, že je zamčeno, začal do dveří bezhlavě střílet.