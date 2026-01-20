Ženu v Chřibské možná zasáhla policejní kulka při přestřelce s útočníkem

Autor: ,
  8:59
Ženu, která utrpěla zranění při pondělní střelbě v budově městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, možná trefila kulka z policejní pistole. Zasažena byla při přestřelce s útočníkem. Při události bylo zraněno celkem šest lidí včetně tří policistů a starosty Jana Machače. Dva lidé jsou s průstřelem hrudníku v ústecké nemocnici, čtyři už lékaři propustili do domácího léčení. Incident si vyžádal dva mrtvé – zemřel zaměstnanec úřadu a také pachatel, který nakonec obrátil svou zbraň proti sobě.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ke zranění ženy došlo při přestřelce s útočníkem krátce po té, co byl jeden z policistů postřelen palbou přes zavřené dveře, a policisté proto střelbu opětovali,“ uvedla policie na síti X, s tím, že kulka mohla pocházet z policejní zbraně.

Tragédii v Chřibské policie kvalifikovala jako zvlášť závažný zločin vraždy. „Prověřováním všech okolností se nyní zabývá tým krajských kriminalistů,“ informovala policie bez dalších podrobností.

Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)
Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním úřadě. (19. ledna 2026)
Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním úřadě. (19. ledna 2026)
Policie v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)
23 fotografií

Také přesný motiv útočníka vyšetřovatelé zjišťují. Pravděpodobně ho k útoku vedly vztahové problémy, uvedl krajský ředitel policie Zbyněk Dvořák. „Jsme na začátku, nemohu motiv ozřejmit,“ uvedl krajský policejní ředitel.

Ve městě se mezi místními spekuluje o tom, že útočník byl synem zaměstnankyně úřadu a měl problémy s drogami. K osobě pachatele se policie zatím odmítla vyjádřit. V době útoku měl u sebe dvě pistole a pušku. Mluvčí policie Veronika Hyšplerová řekla, že policie zahájila úkony trestního řízení ve věci pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně. U sebe jich měl několik.

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Policie v noci ukončila ohledávání městského úřadu. Dnes se vyšetřovatelé na místo vracet nebudou. Práci jim zkomplikoval vánoční strom před úřadem, který vlivem silného větru spadl na policejní auto. S jeho odstraněním pomohla profesionální jednotka ze sousední České Kamenice.

Do malého, turisty oblíbeného městečka s asi 1 300 obyvateli se v pondělí sjeli policisté, záchranáři i hasiči. Zasahoval také vrtulník letecké záchranné služby. Policie střed města zcela uzavřela. Hasiči spolupracovali s policií.

Všechny vás tu vystřílím, řval. Vědělo se, že útočník z Chřibské má zbraně a bere drogy

K úřadu přijelo také devět interventů z týmu posttraumatické péče včetně psycholožky hasičského sboru. „Poskytli 20 intervencí a konzultací občanům Chřibské,“ informovali hasiči na Facebooku. Policie zřídila krizovou linku, jejíž činnost v pondělí večer ukončila. Obrátilo se na ni asi 30 volajících. Nadále se lidé jakkoli zasaženi útokem či s podněty pro vyšetřovatele mohou obracet na linku 158.

Městský úřad zůstává uzavřený. „O tom, kdy pro vás budeme nadále úřadovat, vás budeme informovat,“ stojí na webu města.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Feri zůstává ve vězení. Soud zamítl žádost o propuštění, expolitik čelí další obžalobě

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Okresní soud v Teplicích zamítl žádost bývalé politické hvězdy TOP 09 Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Expolitik...

Žena šla v Chomutově na procházku, najednou se před ní povaloval balík peněz

Peníze nalezené v Chomutově (16. ledna 2025)

Nečekaný nález objevila na ulici dnes žena v Chomutově. Povalovalo se před ní ve velkých bankovkách celkem 35 tisíc korun. Poctivá nálezkyně peníze odevzdala místním strážníkům.

Povolení? Nepotřebujeme. Firma staví kousek od domů obří větrnou elektrárnu

Premium
Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. Na snímku podnikatel...

V Doksanech na Litoměřicku roste jen pár desítek metrů od domů větrná elektrárna, která pořádně rozdmýchává emoce. Zatímco obecní úřad a místní mluví o „černé stavbě“ a ignorování zákonů, soukromá...

OBRAZEM: Mohutné sloupy i jemné opony. Mrazy na severu Čech vykouzlily ledopády

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a...

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a proměňují se v jedinečnou podívanou. Pod ledovou krustu se zčásti schoval třeba vodopád na říčce Chomutovka v Krušných...

Ženu v Chřibské možná zasáhla policejní kulka při přestřelce s útočníkem

Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Ženu, která utrpěla zranění při pondělní střelbě v budově městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, možná trefila kulka z policejní pistole. Zasažena byla při přestřelce s útočníkem. Při události bylo...

20. ledna 2026  8:59

Policisté hlídali místo střelby v Chřibské, na jejich auto spadl vánoční strom

Policistům, kteří hlídali místo střelby v Chřibské, spadl na auto strom. (19....

Obec Chřibská na Děčínsku, kde ráno útočník zastřelil jednoho muže a zranil dalších šest lidí, zažila večer ještě jedno drama. Při něm naštěstí nikdo zraněn nebyl. Na policejní auto spadl vánoční...

19. ledna 2026  21:43

Všechny vás tu vystřílím, řval. Vědělo se, že útočník z Chřibské má zbraně a bere drogy

Premium
Tady, v domě v zapadlé uličce kousek od náměstí v Chřibské, útočník bydlel....

Desátá hodina dopolední. Po náměstí v Chřibské se potuluje muž. Míří k městskému úřadu. Když míjí auto starosty, několikrát na něj z boku vystřelí z pistole. Z oken vykukují lidé zalarmovaní hlukem....

19. ledna 2026  19:30

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

19. ledna 2026  10:26,  aktualizováno  16:32

Povolení? Nepotřebujeme. Firma staví kousek od domů obří větrnou elektrárnu

Premium
Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. Na snímku podnikatel...

V Doksanech na Litoměřicku roste jen pár desítek metrů od domů větrná elektrárna, která pořádně rozdmýchává emoce. Zatímco obecní úřad a místní mluví o „černé stavbě“ a ignorování zákonů, soukromá...

19. ledna 2026  16:13

Zničený nos i dvojité vidění. Oběti úžasné kariéry boxerské mistryně světa Bytyqi

Premium
Ústecká boxerka Fabiana Bytyqi ukončila kariéru.

Vypadá jako holka z porcelánu, ale je tvrďákem ze žuly. Má andělskou tvář, ale přezdívku Andělská pěst. Ústecká boxerka Fabiána Bytyqi pověsila rukavice na hřebík a stopa, kterou mezi provazy...

19. ledna 2026

Pomikálek: Ať je každý zápas jako derby. Vyoral si zbytečně dělá nepřátele

Děčínský Maksim Šturanovič s míčem v utkání proti Ústí nad Labem

Narazí na sebe v play off basketbalové ligy rivalové Ústí a Děčín? Možná právě tohle bude největší zápletka nadstavbové skupiny A1. Zažívat El Nordico co nejvíckrát v sezoně si přejí fanoušci i...

19. ledna 2026  11:15

Baráž? Litvínovský kouč Petr raději filozofoval o manželkách

Litvínovský kouč Jakub Petr.

Barážová smyčka čím dál pevněji svírá hokejový Litvínov. Po nedělní porážce 1:4 v Liberci ztrácí na předposlední Mladou Boleslav už propastných 11 bodů a do konce základní části extraligy už Vervě...

19. ledna 2026  9:47

Brízgala přežil kladenský třesk a září: Chceme play off, strašákem je teď Bolka

Kladno, 18.1. 2026, Rytíři Kladno - Olomouc, hokejová extraliga. Adam Brízgala...

V létě přežil v hokejovém Kladně velký třesk, nedávno navíc prodloužil smlouvu, teď se sedmadvacetiletý Adam Brízgala v brance ohání, aby si konečně v extralize zachytal play off. V neděli proti...

19. ledna 2026  9:02

Co s bezdomovci? Teplice mají plán, teď řeší, kde na to vezmou peníze

Lidé označují okolí hlavního nádraží za ostudu Brna. Odehrávají se tam různé...

Život na ulici přináší řadu problémů jak pro bezdomovce, tak i pro jejich okolí. Situaci lidí bez přístřeší se v Teplicích rozhodli řešit komplexním způsobem. Zastupitelé města schválili Akční plán...

19. ledna 2026  7:07

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Desítky lidí hledaly v Krušných horách po setmění dva ztracené snowboardisty

Pátrání po ztracených snowboardistech v oblasti Klínovce v Krušných horách (17....

Drony, čtyřkolky, sněžný skútr a desítky pěších průzkumníků. V okolí Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku hledaly v sobotu večer desítky záchranářů dva ztracené snowboardisty. Jednoho našli i díky...

18. ledna 2026  11:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.