Oheň byl vidět pár set metrů od nás, líčí šéf domova seniorů v Českém Švýcarsku

Má za sebou hodně těžké chvíle. Ředitel domova pro seniory v Chřibské na Děčínsku Igor Prokeš v noci ze soboty na neděli s obavami sledoval do oranžova zbarvenou oblohu. Nezvyklou barvu nebe měl na svědomí požár lesa v Českém Švýcarsku. Ohrozí nás oheň? Budeme muset domov evakuovat? Otázky, na které neznal odpověď. Raději ale začal konat, kdyby odpovědi zněly ano.
Požár byl od domova pro seniory několik set metrů. (3. května 2026) | foto: Igor Prokeš

Teď už ví, že požár je podchycený. „Co vám budu povídat, spadl mi obrovský kámen ze srdce,“ prohodí Igor Prokeš v pondělí odpoledne krátce poté, co ho hasiči uklidnili, že oheň „jeho“ domov pro seniory se zvláštním režimem neohrozí.

Domov Potoky je od nedělního ráno v médiích zmiňován často. Hasiči si v rámci snahy zlikvidovat požár lesa u Rynartic zasaženou lokalitu rozdělili na několik úseků a v rámci jednoho se usilovně snažili uchránit právě zařízení, ve kterém je několik desítek seniorů trpících Alzheimerovou chorobou či demencí.

Domov je na trase z Dolní Chřibské do Rynartic a jde o nejbližší stavení od místa, kde se od soboty snaží hasiči zlikvidovat rozsáhlý požár. Kdyby se jim jeho plameny nedařilo krotit, muselo by se přemístit padesát důchodců.

V noci ze soboty na neděli stál Prokeš u domova a sledoval „oranžovou“ oblohu. „Nejhorší situace byla ve tři ráno ze soboty na neděli, to jsme oheň viděli, byl od nás několik set metrů,“ popisuje Prokeš.

Požár byl od domova pro seniory několik set metrů. (3. května 2026)
Domov Potoky v Chřibské.
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)
Požár lesa v národním parku České Švýcarsko u Rynartic. (3. května 2026)
46 fotografií

Seniory nebudil, nechtěl je prý děsit. Protože se opravdu mohlo stát cokoli, nelenil a společně s personálem začali jednat. „Domluvili jsme místa, kam bychom naše seniory přemístili. Šlo by o zdravotnická zařízení po celém Ústeckém kraji,“ podotýká.

I když je domov už mimo ohrožení, stále se kolem něj „motá“ spousta policistů a hasičů. Ti ho hlídají a zároveň v blízkém potoce nabírají vodu.

Boj s plameny. Zásah v Českém Švýcarsku pohledem fotoreportéra iDNES.cz

Ale v domově samotném už mohou být v klidu. „Jen teď několik dní nebudou možné návštěvy,“ říká ředitel.

S požárem v národním parku bojují od sobotního odpoledne stovky hasičů, kterým pomáhají také vrtulníky včetně těch ze Slovenska. Oheň zasáhl plochu zhruba jednoho kilometru čtverečního. Požár už se nešíří, lokalizaci však hasiči zatím vyhlásit nemohli.

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko....

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru čtverečního, upřesnili hasiči. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru byla vyhlášena bezletová...

Požár v Českém Švýcarsku stále není pod kontrolou, pomáhají vrtulníky ze Slovenska

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne, v hranicích do 100 hektarů, plně ho ale stále nemají pod kontrolou. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska,...

Požár v Českém Švýcarsku úspěšně hasí sedm vrtulníků. Lidé hasičům nosí jídlo

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasiči s pomocí policie ČR stále pokračují v hašení požáru u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. Nadále platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zasaženou plochu o velikosti 100 hektarů se...

