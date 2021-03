Žatec chce od bývalého ředitele chrámu chmele uhradit tři sta tisíc

„Vycházíme ze soupisu nedostatků, z nichž se dá dovodit přímá zodpovědnost pověřeného ředitele organizace,“ uvedla starostka Zdeňka Hamousová (zvolena za ANO) k výši škody s tím, že celková suma zahrnuje i částku, kde bude přímou zodpovědnost složitější jednoznačně prokázat.

Ondřej Baštýř, který jako pověřený šéf organizaci vedl od března 2015 do května 2020, kdy sám z funkce odstoupil, byl s požadavkem radnice seznámen před několika dny. „Nezlobte se, ale nyní to nebudu komentovat,“ sdělil na dotaz, zda sumu uhradí.



Podle starostky dostal nějaký čas na stanovisko. „Informaci vzal na vědomí a domluvili jsme se na lhůtě, do kdy se vyjádří,“ doplnila Hamousová. Záležitost chce vyřešit v krátké době. Jaké budou další kroky radnice v případě, že nedojde k uhrazení škody, starostka nespecifikovala.

Finanční problémy chrámu chmele, který je hlavní turistickou atrakcí Žatce a odkazuje na chmelařskou tradici v regionu, vygradovaly loni.

Organizace zahrnuje několik segmentů, kromě turistických atrakcí je to restaurace s minipivovarem. Právě ta byla dlouhodobě ztrátová. Organizace proto dlouho nehradila platby na sociální zabezpečení. Aby mohl chrám chmele fungovat a hradit závazky, muselo mu město poslat několik milionů korun nad rámec ročního provozního příspěvku.

Restauraci s minipivovarem chce radnice od městské organizace oddělit a nabídne ji k pronájmu soukromému subjektu. Podmínky pro tendr se připravují.

„Pokud bychom nikoho nestihli vybrat do zahájení turistické sezony, máme připravenu i variantu, že by organizace zvládla uvařit pivo a lidem by nabídla i jednoduché občerstvení, ovšem ne v rozsahu jídelního lístku,“ řekla Hamousová