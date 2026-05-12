Smutná zpráva. V chomutovském zooparku uspali medvědici Míšu, bylo jí 31 let

„Její stav se postupně zhoršoval, samici již nebylo možné medikací zajistit odpovídající životní standard, proto jsme se rozhodli pro její uspání, uvedl vedoucí zoologického útvaru Miroslav Brtnický.
Pro návštěvníky, kteří si medvědy v Chomutově oblíbili, však chov těchto šelem nekončí. Ve výběhu i nadále zůstává sestra uhynulé medvědice, samice Nora. Mezi návštěvníky byli medvědi velmi oblíbení, jarního probouzení medvědů se účastnily stovky lidí.
Chomutovský zoopark chová medvědy hnědé od 90. let minulého století. Jako první tu byly dvě samice, a to Míša a Nora. Medvěd Nero a jeho bratr Michal zde žili od roku 1997. Dostali se sem z nevyhovujícího soukromého chovu.
O medvěda Nera přišel zoopark v roce 2019, bylo mu 25 let. O Michala pak v dubnu 2022. Osmadvacetiletého samce nechala zoo šetrně uspat kvůli dlouhodobým zdravotním problémům.
