Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Smutná zpráva. V chomutovském zooparku uspali medvědici Míšu, bylo jí 31 let

Autor:
  18:18
Smutná zpráva přišla v úterý z chomutovského zooparku. Zdejší chovatelé se museli rozloučit s dlouholetou obyvatelkou, medvědicí hnědou Míšou. Kvůli vážným zdravotním komplikacím spojeným s vysokým věkem se pracovníci rozhodli pro její uspání. Míša se dožila úctyhodných 31 let.
Fotogalerie1

Medvědice Míša se dožila 31 let. | foto: Zoopark Chomutov/Helena Hubáčková

„Její stav se postupně zhoršoval, samici již nebylo možné medikací zajistit odpovídající životní standard, proto jsme se rozhodli pro její uspání, uvedl vedoucí zoologického útvaru Miroslav Brtnický.

Pro návštěvníky, kteří si medvědy v Chomutově oblíbili, však chov těchto šelem nekončí. Ve výběhu i nadále zůstává sestra uhynulé medvědice, samice Nora. Mezi návštěvníky byli medvědi velmi oblíbení, jarního probouzení medvědů se účastnily stovky lidí.

Po zimním spánku si chomutovští medvědi pochutnali na dortech a ovoci

Chomutovský zoopark chová medvědy hnědé od 90. let minulého století. Jako první tu byly dvě samice, a to Míša a Nora. Medvěd Nero a jeho bratr Michal zde žili od roku 1997. Dostali se sem z nevyhovujícího soukromého chovu.

O medvěda Nera přišel zoopark v roce 2019, bylo mu 25 let. O Michala pak v dubnu 2022. Osmadvacetiletého samce nechala zoo šetrně uspat kvůli dlouhodobým zdravotním problémům.

16. března 2019
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, musí zvládnout ještě 20 hektarů

Požár u Rynartic v Národním parku České Švýcarsko (3. května 2026)

Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v národním parku České Švýcarsko, s kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude, plocha požářiště...

Začalo to bolestmi břicha. Adinka podlehla vzácné rakovině, lidé ji podpořili miliony

Adinka podlehla vzácné rakovině tlustého střeva.

Šestnáctiletá Adinka z Mostecka, které její nejbližší přezdívali Žížalka, zemřela na rakovinu tlustého střeva. U dětí se jedná o extrémně vzácný typ rakoviny. Právě proto ze začátku rodiče ani lékaři...

Hasičům v Českém Švýcarsku pomohl noční déšť. Majitel letiště začne sčítat škody

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu jich dopoledne bylo ještě kolem 370, odpoledne některé...

„Jak vznikl požár? Máme indicie.“ Do Českého Švýcarska se sjeli policisté

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Kriminalisté ohledávají požářiště v Českém Švýcarsku, kde v sobotu vzplál les. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují, zda mohlo jít o úmysl...

Autodrom Most mění vlastníka. Okruh koupil otec českého závodníka ve formulích

Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most, fotopoint.

Společnost RIQ Investments oznámila oficiálně akvizici 100% podílu ve společnosti Autodrom Most. Novým majitelem slavného okruhu a polygonu bezpečné jízdy je Roman Staněk, otec českého závodníka,...

ONLINE: Zlín - Teplice 2:2, Náprstek ránou o tyčku srovnává duel

Sledujeme online
Zlínský záložník Tom Ulbrich s míčem před Petrem Kodešem z Teplic

Domácí Zlín má záchranu v první lize jistou, fotbalové Teplice jsou tomu velmi blízko. Jejich vzájemný zápas ve třetím kole nadstavbové skupiny o udržení má výkop v 17.30 a sledovat ho můžete v...

12. května 2026  17:05,  aktualizováno  18:41

Smutná zpráva. V chomutovském zooparku uspali medvědici Míšu, bylo jí 31 let

Medvědice Míša se dožila 31 let.

Smutná zpráva přišla v úterý z chomutovského zooparku. Zdejší chovatelé se museli rozloučit s dlouholetou obyvatelkou, medvědicí hnědou Míšou. Kvůli vážným zdravotním komplikacím spojeným s vysokým...

12. května 2026  18:18

Slovan může do druhé ligy, šéfem i koučem je Čaloun: Bude kvapík sehnat peníze

Trenér a jednatel Jan Čaloun při besedě s fanoušky Slovanu Ústí nad Labem.

Svitla naděje, že ústecký hokej se nebude nedůstojně trápit v krajské lize. Výkonný výbor hokejového svazu v úterý nabídl Slovanu a konkrétně jeho šéfovi Janu Čalounovi místo ve druhé lize, neboť...

12. května 2026  16:56

Škody po požáru v Českém Švýcarsku podle správy parku nepřesáhnou 20 milionů korun

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Správa národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po nedávném požáru v oblasti Chřibské. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, budou dohromady 15 až 20...

12. května 2026  16:39

To dělá každý táta, bagatelizoval otčím u soudu surové bití chlapce. Vinu necítí

Otčím dnes čtyřletého chlapce je obžalován ze zločinu týrání svěřené osoby ve...

Necítím se být vinen, prohlásil v úterý před lounským okresním soudem Zdeněk M., který spolu se svou bývalou partnerkou Kristýnou H. čelí obžalobě z brutálního týrání dnes čtyřletého chlapce. Za...

12. května 2026  15:14

Fanoušek: Stydím se za Slavii, dal bych doživotní zákazy. Uzavření tribuny je nefér

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Už deset let fanoušek Honza z Ústeckého kraje nevynechá jediný domácí zápas fotbalové Slavie, na Tribuně Sever nechyběl ani na sobotním, nakonec skandálním derby se Spartou. A jako většina ostatních...

12. května 2026

Kysela: Chceme vrátit litvínovský charakter. Kämpf? Oťukáváme se

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Hledá se šéf, značka: Honem! Pátrá se i po dalších srdcařích do vedení. Hokejový Litvínov chce pod budoucími majiteli Robertem Kyselou a Jiřím Šlégrem sázet i mezi funkcionáři na místní DNA, ale...

12. května 2026  10:53

Kubáň o baráži: Vždy děláme maximum možného. A liga? Nejchudší bychom nebyli

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Pořád to zní hodně bláznivě, ale už to není jen čirá utopie. Fotbalový Viagem, nováček druhé ligy, je ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Na jaře vyhrál osm z dvanácti zápasů a dvě kola před koncem...

12. května 2026

Ústecký spolek provozuje útulek pro kočky bez registrace, vadí úřadům

Ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se v posledních měsících vyostřuje spor mezi úřady a dobrovolnickým spolkem Felisicat, který se stará o opuštěné kočky a snaží se zamezit jejich nekontrolovatelnému množení. Jádrem...

12. května 2026  7:07

Obhájci stříbra dotáhli čtvrtfinálový obrat. Brňané v sedmém zápase přehráli Děčín

Ryker Cisarik z Basketu Brno se snaží zakončit přes Maksima Šturanoviče z...

Posledním semifinalistou Maxa NBL se stal Basket Brno po vítězství 98:78 v rozhodujícím zápase s Děčínem. Třetí tým dlouhodobé fáze soutěže dokonal před vlastními diváky obrat v sérii, ve které...

11. května 2026  21:55

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Unavení jsou havíři, ne ligoví hráči. Frťala vysvětlil, proč v kabině vybuchl

John Auta z Teplic střílí gól proti Baníku Ostrava.

Kauza únava. Po zápase se Slováckem teplického trenéra Zdenka Frťalu namíchlo, že si na ni hráči už o přestávce stěžovali, ale zpětně odmítl výtky ohledně nedostatečné fyzické kondice. „Že mi bouchly...

11. května 2026  15:38

Vyhlídka vypadala v pořádku, říká provozovatelka tábora. Ale byla jen pro čtyři lidi

Okresní soud v Děčíně se začal zabývat pádem dětí z vyhlídkové plošiny v...

Okresní soud v Děčíně dnes pokračoval v projednávání okolností zřícení vyhlídkové plošiny v Markvarticích na Děčínsku z léta 2023, na níž zrovna stáli účastníci nedalekého tábora. Provozovatelce...

11. května 2026  15:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.