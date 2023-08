Hrad Šumburk byl nedobytný, i když ho ošidili. Archeology zaměstná na roky

Odborníci budou zříceninu detailně mapovat nejen ze země, ale i z ptačí perspektivy. „Soustředíme se na zpracování kompletní dokumentace. To znamená dálkový povrchový průzkum, kdy máme drony, letecké snímkování a laserové skenování. Získáme tak digitální model terénu celého hradního kopce,“ popsal archeolog a kastelolog Milan Sýkora z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech.

Další cenná data získají odborníci z geodetického zaměření a pozemní fotogrammetrie dochovaných částí hradu. „Na základě toho budeme schopni podrobně analyzovat stavební vývoj hradu a budeme moci vytvořit jeho virtuální modely v různých fázích vývoje,“ doplnil Sýkora.

Výsledkem několikaletého bádání budou nejen odborné výstupy, ale i 3D modely hradu, jak vypadal v minulosti. Ty představí jeho nejvýraznější stavební proměny. „První model ukáže hrad v roce 1434, druhý v roce 1450 a třetí kolem roku 1550,“ zmínil Sýkora.

V závěru projektu chtějí odborníci připravit také výstavu o hradu a zpracují tištěnou publikaci.

Kromě moderních technologií využívají archeologové i tradiční nářadí – lopatky, motyčky, lžíce a štětce. Nyní kopají na dvou místech v areálu hradu, a to u vstupní brány a nad torzem hradní místnosti. „V bráně jsme odkryli mostní šachtu. Jde vlastně o takový suterén, kam se sklápěla spodní část padacího mostu,“ nastínil Sýkora.

Podlaha z keramických dlaždic

Archeologové pracují také na druhé straně hradu, a to v blízkosti torza nejstarší obytné věže. Tuší, že pod vrstvou zeminy a kamenů může být původní podlaha z keramických dlaždic.

Stavebně-historický průzkum pomůže také městu Klášterec nad Ohří v plánování dalších oprav zříceniny, kterou má ve správě. „Aktuálně je potřeba vyřešit nový přístup do hradu. Podle zjištění archeologů o původní podobě brány bychom chtěli udělat nový přístupový most. V místě vyhlídky bychom chtěli umístit plošinu se zábradlím,“ poznamenal klášterecký místostarosta David Kodytek (SEN 21).

V minulých letech město nechalo opravit některé části hradeb, aby nedocházelo k jejich další degradaci. V budoucnu by mohlo dojít i k vyčištění a zpřístupnění některých sklepních prostor. V plánu je také cyklostezka z města.

13. října 2019

Ve své době byl Šumburk prakticky nedobytnou pevností. „Má velmi dobře promyšlený fortifikační systém, v Čechách jde pro tuto dobu o unikát. Rozmístění střílen pro lehké palné zbraně umožnilo vějířovitý pokryv celého prostoru okolo hradu,“ přiblížil Sýkora s tím, že jeho dobytí nebylo prakticky možné. „O to by se nikdo ani nepokusil. Pokud by byl hrad vybavený střelci, zbraněmi, municí a střelným prachem, tak by ztráty útočníků byly abnormální,“ vysvětlil archeolog.

S tím kontrastuje méně kvalitní provedení stavby. „Místy je vidět, že hrad stavěli méně kvalifikovaní zedníci, z různě kvalitního materiálu,“ upozornil Sýkora.

Hrad Šumburk byl založený v první polovině 15. století pány ze Šumburka. Dostupné historické prameny uvádějí, že kolem roku 1550 vyhořel. Od začátku 17. století je uváděn jako pustý.