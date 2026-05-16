Oznámení přijali policisté krátce po půl šesté v podvečer. Informovalo je o pohybu muže s dlouhou zbraní ve středu Chomutova.
„Osoba následně zamířila do jednoho z domů v ulici Riegrova. Na místě aktuálně probíhá policejní opatření,“ uvedli na síti X.
Občany vyzvali k opatrnosti. Neměli by se přibližovat ke křižovatce ulic Riegrova a Ruská.
„Obyvatele okolních domů zároveň vyzýváme, aby se nepohybovali v blízkosti oken,“ uzavřeli.
