Chomutov roky čeká, zda stát přesune nádraží. Nejistota tíží i podnikatele

„Je to katastrofa. Omezuje nás to hodně a řešíme to s právním zástupcem. Přišli jsme třeba o možnost žádat o dotaci na zařízení, protože musíte doložit, že bude na místě po nějakou dobu, a to já nevím, jak dlouho tu ještě budeme,“ říká třeba Stanislava Kramlová z Uhelných skladů v ulici Lipská. Firma tu je už desítky let. Stále ani nemá jistotu, kam se v budoucnu přemístí. A ve stejné nejistotě jsou i další podnikatelé.

Projekt za několik miliard korun připravuje Správa železnic (SŽ). Vlakové nádraží je nyní asi 800 metrů od autobusového mimo obytnou zástavbu. Výstavba nového blíž k autobusovému terminálu má zajistit lepší dopravní obslužnost. Dojde i ke změně v počtu kolejí a jejich využití.

„Ve stanici se zvýší rychlost vlaků a zkrátí přestupní vazby. Nová poloha umožní i využití volné plochy pro zřízení rozsáhlého parkoviště P+R,“ stojí mimo jiné v dokumentaci.

Záměr už v roce 2019 projednali zastupitelé a schválili ho. „Jsme z toho nešťastní. Jednali jsme na ministerstvu dopravy s lidmi, kteří tam od parlamentních voleb nejsou, a od té doby nevíme nic. Nevíme, na čem jsme,“ posteskl si primátor Marek Hrabáč (ANO).

„Správa železnic momentálně zapracovává připomínky k záměru projektu rekonstrukce stanice v Chomutově. Centrální komise ministerstva dopravy by o projektu měla rozhodovat během léta. Od toho se bude odvíjet další postup přípravy,“ uvedla mluvčí SŽ Nela Friebová.

Ale to, kdy konkrétně centrální komise investici projedná, není jasné. SŽ to neví, jde o záležitost ministerstva.

„V současné době ministerstvo spolu se SŽ projednává ekonomicky a technicky nejvhodnější způsob řešení této stavby. Jedná se nyní hlavně o zavedení vlakového zabezpečovače či o vazbě na připravované vysokorychlostní spojení Praha – Most. Poté, co SŽ předloží výsledný záměr centrální komisi, bude možné blíže určit termín jeho projednání,“ uvedl mluvčí resortu Martin Brychta.

Teprve až komise záměr schválí, začne SŽ jednat s majiteli pozemků o majetkoprávním vypořádání. Pak bude také upřesněn termín realizace i finanční náklady.

Co pak bude s nynější budovou nádraží z 19. století, také zatím není jasné.