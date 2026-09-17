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V Chomutově končí pře o zpracování plastů. Firma ani město už peníze nechtějí

Miroslava Strnadová
  14:08
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Milionový spor mezi Chomutovem a společností Adi Fuel, která chtěla ve městě postavit linku na zpracování plastového odpadu a fotovoltaickou elektrárnu, končí. Obě strany v minulosti na sebe vzájemně podaly žalobu, ale zastupitelé nyní schválili mimosoudní smír. Podle něj se strany vzdají svých finančních nároků.

„V tuto chvíli jde o správný postup. Jak nám potvrdili různí právní experti, výsledek (soudního) sporu je nejistý a nikdo nám neřekl, že jednoznačně vyhrajeme,“ uvedl primátor Milan Märc (Nový Sever) s tím, že v případě prohraných žalob by to pro město představovalo velkou finanční zátěž.

Vyjádření firmy se redakci iDNES.cz získat nepodařilo. Primátor však uvedl, že podmínky smíru jsou předjednané a druhá strana sporu je rozporovat nebude.

Kořeny problému sahají o šest let zpátky, kdy město pronajalo společnosti Adi Fuel pozemky na bývalé městské skládce. Firma tam chtěla vybudovat kontejnerovou linku na depolymerizaci odpadních plastů a vyrábět z nich průmyslový olej. Zařízení mělo být energeticky napájeno z fotovoltaické elektrárny.

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Pronájem pozemků původní nájemce později převedl na propojenou společnost Energocentrum Chomutov. K realizaci jejich plánu však nikdy nedošlo. Firmy dlužily městu na nájemném a Chomutovu tak za oběma firmami vznikla vysoká pohledávka. Město proto nájemní smlouvy v listopadu 2024 vypovědělo a dál dlužné nájemné vymáhalo.

Loni firma Adi Fuel vůči městu vznesla požadavek na úhradu 65 milionů korun za zmařený projekt. Poté co město nárok odmítlo, podala společnost na město žalobu o sedm milionů korun za to, že projekt ztroskotal údajně vinou města. Chomutov reagoval podáním vlastní žaloby na obě společnosti za neuhrazené nájemné v celkové výši 5,5 milionu korun. Ani jednu ze žalob soudy dosud nezačaly projednávat.

S návrhem na mimosoudní dohodu přišla před časem společnost Adi Fuel. Zastupitelé o tom před letními prázdninami jednali, tehdy ale smír neschválili s tím, aby o tom rozhodla sama rada.

Podle vedení města však bylo potřeba, aby o smíru rozhodlo právě zastupitelstvo, proto se teď kauza dostala k zastupitelům znovu. Pro smír tentokrát hlasovala nadpoloviční většina přítomných politiků. „Dlouho jsem zastával názor, že je město v právu a případná žaloba by byla úspěšná. Objevují se ale další okolnosti, jež by mohly pozici města oslabit,“ řekl opoziční zastupitel Ladislav Kosán (SPD – Motoristé – PRO).

Co konkrétně se změnilo, není jasné. Firma už dříve argumentovala tím, že projekt neuskutečnila kvůli městu – údajně jí měla být přislíbena změna územního plánu. Před šesti lety byl v čele města Marek Hrabáč (vyloučený z ANO), kterého posledních několik měsíců stíhá policie v kriminální kauze týkající se veřejných zakázek a korupce.

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Hrabáč jakékoliv nestandardní jednání vůči společnosti Adi Fuel veřejně odmítl. „Všechna jednání proběhla na radě a za účasti právníků,“ sdělil na dotaz jednoho ze zastupitelů s tím, že on sám pro změnu územního plánu nehlasoval a že nebyl u toho, když město vypovědělo nájemní smlouvy. Současně odmítl, že by zástupcům firmy cokoliv přislíbil nebo změnu územního plánu řešil „někde na benzince“.

Proti ukončení sporu smírem za podmínek, že se město vzdá svých finančních nároků, se postavilo opoziční uskupení JsmePRO! Chomutov.

„Nenacházím žádnou oporu pro tvrzení, že se město k něčemu zavázalo. Město se může zavázat jen rozhodnutím rady nebo zastupitelstva. Pokud někdo přislíbil firmě Adi Fuel změnu územního plánu, jedná se zřejmě o podvod. Dotyčný slíbil něco, co nemohl zajistit, a je pak na firmě, aby se soudila s tím, kdo ji podvedl, a ne s městem,“ prohlásil opoziční zastupitel Marian Bystroň.

Rozhodnutím o smíru město podle něj přišlo o miliony korun na dlužném nájemném.

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