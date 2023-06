Odsiřujeme, zatápíme šachty, a vy tu chcete spalovnu, zlobí se Chomutovští

„Nesouhlasím s tím. Od devadesátých let tu probíhá ekologizace, odsíření tepláren, šachty se postupně zatápějí a stává se tady z toho skvělá krajina. A vy nám tu chcete postavit spalovnu na šedesát tisíc tun odpadu,“ řekla jedna z obyvatelek.

Úterní projednávání, které proběhlo v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí záměru, se zúčastnilo kolem čtyřiceti lidí. Někteří kritizují fakt, že spalovna má být blízko centra města.

Zástupkyně ekologické organizace Arnika upozornila, že spalování odpadu povede ke snížení recyklace. „Mělo by se směřovat ke snižování produkce odpadů v České republice a ne odpad pálit ve spalovnách,“ řekla Sarah Ožanová.

Takzvané ZEVO je energetická spalovna vyrábějící teplo ze spalování odpadu. V areálu stávající teplárny ho chce postavit společnost Actherm. Tvrdí, že provoz bude v mezích zákonných limitů.

„Odpad chceme spalovat v moderním špičkovém zařízení, které dokáže spaliny kontrolovat a významnou většinu zachytit, zpracovat či vyčistit,“ říká majitel společnosti Daniel Zeman a ujišťuje, že komunální odpad sem nebude dovážen ze zahraničí.

Podle společnosti bude přibližně polovina odpadu komunálního původu z Chomutovska a obcí západně/jihozápadně od Chomutova. Druhou půlku bude tvořit ostatní energeticky využitelný odpad.

V současné době většinu tepla dodává do Chomutova a Jirkova uhelná elektrárna Prunéřov II. Ta má však ukončit provoz do roku 2032. O dva roky dříve má začít platit zákaz skládkování a obce tak řeší, co s komunálním odpadem. Actherm dodává teplo části Chomutova.

Druhé ZEVO v Ústeckém kraji bude v Komořanech na Mostecku, a to s kapacitou 160 tisíc tun odpadu. Plánuje ho teplárenská společnost United Energy.