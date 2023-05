Za napadení vězně obuškem v dodávce dostal dozorce podmínku, zváží odvolání

Incident se stal v říjnu před dvěma lety. Poté, co jeden z vězňů vypil anticovidovou desinfekci, měla ho eskorta odvézt na vyšetření do nemocnice. Podle dozorců se muž choval agresivně, nespolupracoval, a proto na něj ještě před odjezdem do nemocnice použili donucovací prostředky.

Podle obžaloby Kytka vězně napadl následně v eskortním vozidle proto, že mu chtěl dát za vyučenou za jeho předchozí nevhodné chování.

Soud se případem začal zabývat loni v listopadu. Vypovídali dozorci, kteří se eskorty zúčastnili. Odmítli, že by k napadení došlo. Poškozený vězeň před soudem nevypovídal, nepodařilo se jej předvolat.

Soudce tak vycházel z jeho výpovědi z přípravného řízení a bere ji za věrohodnou. Za nesporný důkaz považuje videozáznamy a dále také názor znalce, který konstatoval, že modřiny způsobil obušek.

„Na záběrech před eskortou bylo vidět, že poškozený nemá žádné zranění na zádech. Klíčový je videozáznam po eskortě, kdy jsou vidět poranění. Na základě dalšího dokazování nepřipadá v úvahu, že by ta poranění vznikla někdy jindy než v průběhu eskorty do chomutovské nemocnice,“ řekl v odůvodnění soudce Martin Mihal.

Soudce: Byl to ojedinělý exces

Za trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby dozorci hrozilo jeden až pět let vězení. Vzhledem k jeho dosavadní bezúhonnosti a výbornému pracovními hodnocení, soud stanovil trest ve výši patnáct měsíců podmíněně odložených na 18 měsíců.

„Ze strany obžalovaného se jednalo o zcela ojedinělý exces a trest při spodní zákonné hranici je zcela dostačující,“ zmínil soudce.

Při zdůvodňování rozsudku Kytka nesouhlasně kroutil hlavou. Od začátku tvrdil, že vězně nenapadl a že zranění si způsobil sám pádem.