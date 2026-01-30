„V tuto chvíli se nedomnívám, že bychom měli cokoliv platit,“ uvedl primátor Chomutova Milan Märc (Nový Sever). Upozornil naopak na to, že dosud nedošlo k vypořádání finančních nároků města – na nájemném za městské pozemky podle něj dluží firma několik milionů korun.
„Zvažujeme, že sami podáme předžalobní výzvu na úhradu dlužného nájemného,“ doplnil primátor s tím, že obě strany budou o vyřešení sporu brzy jednat. „Pokusíme se najít smírné řešení,“ nastínil Märc. Jaké budou parametry případného smíru není nyní jasné.
Samotná společnost zvolila strategii mlčení. „V současné době s městem o této problematice jednáme. Dokud tato jednání probíhají, nechceme situaci jakkoliv komentovat do médií,“ uvedl předseda představenstva skupiny ADI, do které ADI Fuel patří, Martin Hodan.
Zatímco dnes vedení ADI odmítá spor komentovat, dřívější vyjádření pro Chomutovský deník, který o sporu informoval první, naznačují podstatu sporu.
Obchodní ředitel společnosti Petr Kovařík upozornil na tříleté průtahy se změnou územního plánu, které realizaci projektu zbrzdily. Firma tak prý nemohla projekt zrealizovat kvůli procesům na straně radnice. „V momentě, kdy se změna konečně uskutečnila a my mohli realizovat náš záměr, se změnilo vedení radnice a nové vedení nám smlouvu vypovědělo,“ uvedl před časem.
Na jakém základě však společnost dospěla k částce 64 milionů korun, zůstává nejasné. Firma to nekomentovala.
Investiční a developerská skupina chtěla v Chomutově před pěti lety spustit recyklační zařízení na zpracování plastů, které vyvinula. Technologie by chemickým procesem, depolymerizací, nadrcený plastový odpad měnila na olej využitelný v průmyslu. Firma zařízení ve městě testovala. Energii pro jeho provoz měla zajišťovat fotovoltaická elektrárna, kterou by si společnost vybudovala.
Nájem městských pozemků byl sjednán na dobu 25 let. Roční nájemné bylo stanoveno na necelé dva miliony korun. Pronájem městských pozemků společnost ADI Fuel zanedlouho převedla se souhlasem města na spřízněnou firmu Energocentrum Chomutov. Ta uhradila jen část nájemného. Proč dál neplatila, firma veřejně nesdělila. Po magistrátu naopak chtěla dluh odpustit. Na podzim 2024 magistrát pronájem těchto pozemků ukončil.