Podle kriminalistů muž od počátku roku 2023 do podzimu 2024 využíval pozici jediného společníka obchodní společnosti, která se dlouhodobě potýkala se ztrátami. Přesto prostřednictvím internetových stránek a sociálních sítí nabízel stravovací služby a rozvoz takzvané krabičkové stravy.
„Zákazníky měl lákat především na nejrůznější slevové akce. Jejich cílem mělo být přimět co největší počet lidí k vysokým platbám předem,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.
Obviněný si přitom podle kriminalistů byl vědom finančních problémů společnosti, jejích nesplacených závazků i toho, že firma není schopna dostát svým slibům a objednanou stravu zákazníkům dodávat.
Někteří zákazníci dostali pouze část objednaného jídla, jiným nedorazilo vůbec nic. Když se lidé snažili situaci řešit, infolinka i telefonní čísla kurýrů byly odpojené.
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Společnost jim neposkytla žádné vysvětlení ani náhradní plnění. Kriminalisté dosud evidují více než 60 poškozených. Pokud muži prokáží vinu, hrozí mu u soudu trest odnětí svobody až na osm let.