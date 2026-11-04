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Muž lákal zákazníky na levnou krabičkovou stravu, objednávky ale mnohdy nedorazily

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  9:43
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Kriminalisté obvinili z podvodu dvaatřicetiletého muže z Chomutova, který lákal zákazníky na levnou krabičkovou stravu. Objednávky ale mnohdy nedorazily a lidé se nedočkali ani vrácení peněz či vysvětlení. Škoda přesahuje jeden milion korun.

Podle kriminalistů muž od počátku roku 2023 do podzimu 2024 využíval pozici jediného společníka obchodní společnosti, která se dlouhodobě potýkala se ztrátami. Přesto prostřednictvím internetových stránek a sociálních sítí nabízel stravovací služby a rozvoz takzvané krabičkové stravy.

„Zákazníky měl lákat především na nejrůznější slevové akce. Jejich cílem mělo být přimět co největší počet lidí k vysokým platbám předem,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Obviněný si přitom podle kriminalistů byl vědom finančních problémů společnosti, jejích nesplacených závazků i toho, že firma není schopna dostát svým slibům a objednanou stravu zákazníkům dodávat.

Někteří zákazníci dostali pouze část objednaného jídla, jiným nedorazilo vůbec nic. Když se lidé snažili situaci řešit, infolinka i telefonní čísla kurýrů byly odpojené.

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Společnost jim neposkytla žádné vysvětlení ani náhradní plnění. Kriminalisté dosud evidují více než 60 poškozených. Pokud muži prokáží vinu, hrozí mu u soudu trest odnětí svobody až na osm let.

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