Výroba oleje z plastů v Chomutově se zdrží, stát chce řešit vliv na přírodu

Resort vycházel i z připomínek úřadů, několika obcí, ochránců přírody a téměř 200 lidí, které v rámci zjišťovacího řízení obdržel. Ekologům například chybí údaje o původu plastového odpadu. Další mají obavy z možného znečištění ovzduší.

„Provozní jednotka kontinuální výroby olejů z plastů může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzována podle zákona,“ uvedl Jaroslav Vacek z ministerstva životního prostředí.

Projekt na využití odpadových plastů připravuje skupina Adi několik let. „Respektujeme závěry zjišťovacího zařízení a pokračujeme v dalším zpracování podkladů pro posouzení vlivů na životní prostředí EIA. Představuje to významné prodlení v projektu. Jedná se o enormní časovou a finanční zátěž, administraci a energii, kterou by jinak náš tým mohl věnovat vývoji a činnostem směřujícím k faktické ochraně životního prostředí,“ poznamenal jednatel společnosti Adi Oil Eduard Wipplinger s tím, že reálné zdržení projektu je až devět měsíců.

Původně firma chtěla linku spustit na přelomu jara a léta příštího roku.

Jednat se bude o zařízení Optimus, které se skládá z kontejnerových pyrolýzních jednotek. Technologie zpracovává odpadní plasty, například kelímky od jogurtů, igelitové sáčky či jednorázové polystyrenové obaly na jídlo.

Chemickou recyklací, takzvanou depolymerizací, se nadrcený plast nejdříve zahřívá na vysoké teploty přes 400 stupňů Celsia. Výsledným produktem je olej, který lze dál využít v petrochemickém či rafinérském průmyslu. Mohou se z něj vyrobit znovu plasty nebo palivo.

Zařízení firma před časem odzkoušela v Chomutově v areálu teplárny. Linku by chtěla vybudovat v areálu bývalé skládky v Pražské ulici. Od města na to už má pronajaty pozemky. Ročně chce zpracovat přes 1 300 tun plastového odpadu a vyprodukovat přes 1 000 tun oleje.

Kromě čtyř kontejnerových pyrolýzních jednotek chce vybudovat i halu na třídění, úpravu plastového odpadu a také solární elektrárnu, která zařízení bude napájet.

Opozice: Je to spalovna v přestrojení

Zatímco vedení Chomutova nemá z nové technologie obavy a naopak ji podporuje, kritičtí jsou opoziční zastupitelé z PRO Chomutov. Ti ji před časem označili za „spalovnu v přestrojení“.

Vadí jim také, že rada města nepožadovala zpracování dokumentace EIA. „Nebylo to nutné, firma se písemně vyjádřila, že dokumentaci zpracuje,“ vysvětlil postoj městské rady primátor Marek Hrabáč (ANO).

Firma označení „spalovna“ striktně odmítá, podle ní jde o ekologické zpracování plastového odpadu. „Označení projektového záměru recyklace plastů jako spalovny si dokážeme vysvětlit jen tak, že dotyční si dokumentaci ke zjišťovacímu řízení nepřečetli nebo tento text nepochopili. Popřípadě že vědomě šíří lživé informace a dezinformace,“ dodal Wipplinger.

Před časem už společnost chtěla provoz spustit v Olomouckém kraji, konkrétně ve městě Šternberk. Proti záměru ale protestovali místní, odmítlo ho vedení města a proti byly i ekologické organizace. Firma se nakonec stáhla s tím, že svůj záměr uskuteční právě v Chomutově.