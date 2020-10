Za vyhrůžku „vyvraždím to“ kulturista Grznár platit odmítá, případ jde výš

Grznár však s trestem nesouhlasí a na místě se proti verdiktu odvolal. Případ tak nekončí a zabývat se jím bude Krajský soud v Ústí nad Labem.



Podle obžaloby Grznár v červnu 2017 v Plzni natočil video, ve kterém schvaluje vraždu z května 2017 v Chomutově.

Na tamním sídlišti zastřelil nyní již odsouzený Petr Benda řidiče dodávky, který předtím najížděl do lidí a jiných aut. Benda za to dostal deset let vězení.

Několik dní po útoku zveřejnil Grznár na svém profilu na Instagramu video, ve kterém střelbu schvaloval.



„Nějaký cikán najížděl autem do lidí a někoho zranil. Nějaký člověk se tam proti němu ohradil, vzal legálně drženou devítku a zastřelil ho. Dobrou věc udělal. Problém je v tom, že zku… česká justice ho bude posílat za katr, docela na raketu, hrozný. A cikáni chtějí dělat nepokoje a vyhrožují jeho rodině. Jestli to udělají, tak si pro ty cikány jedu do Chomutova. Vyvraždím to,“ řekl doslova Grznár ve zmíněném videu.



Pětatřicetiletý zápasník, který se prezentuje tak, že ve svých videích je běžně vulgární a útočný, přišel k soudu dobře naladěn. A i přes odsuzující verdikt s dobrou náladou také od soudu odcházel. Hrozil mu až jeden rok vězení.

„Rozsudek jsem očekával, ale myslím si, že podle výše trestu je patrné, že ani soudce si nebyl příliš jistý,“ okomentoval Grznár verdikt.



Soud ho potrestal stejně jako před časem v trestním příkazu, kdy mu také vyměřil pokutu 15 tisíc. Kulturista ji však odmítl, a případ tak putoval k hlavnímu líčení.



27. června 2017

Teď zamíří ještě ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Grznár s obhájcem se ho budou snažit přesvědčit, že svá slova nemyslel doslova, že nikoho vraždit nechtěl, ale že šlo o nadsázku s cílem zaujmout co nejširší veřejnost. Při zahájení líčení v srpnu pronesl, že jeho videa jsou „určitý druh umělecké tvorby“.



„Nemyslím si, že krajský soud přesvědčíme, ale určitě přesvědčíme vyšší instance – Nejvyšší či Ústavní soud, kam jsme připraveni se obrátit. V této věci jde o svobodu slova a také o to, jestli je možné v umělecké tvorbě použít něco, co v kontextu evidentně vyznívá jako nadsázka,“ uvedl Grznárův obhájce Jan Varga.



Grznár se hájí také tím, že video vzniklo jako reakce na určitou situaci, o které neměl až tolik informací. „Jen jsem věděl, že někdo se postavil se zbraní člověku, který řídil auto a najížděl do lidí. Tedy zbraň proti zbrani. Ani jsem nevěděl, že tam někdo umřel,“ uvedl Grznár.

„Nikdo snad nemohl brát vážné, že coby známá osobnost a otec dvou dětí pojedu do Chomutova a někoho tu budu vyvražďovat. To je absurdní,“ dodal.