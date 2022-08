Kraj má druhý špičkový přístroj na boj s rakovinou, po Ústí je v Chomutově

Dosud museli pacienti cestovat do Ústí nad Labem, kde je PET centrum už několik let, ale objednací doba na vyšetření je několik měsíců.

„Onkologie v chomutovské nemocnici je velmi kvalitní a toto zařízení je posledním dílkem do mozaiky vyšetřovacích a léčebných metod,“ uvedl Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní, pod kterou tato nemocnice spadá.

Vyšetřovací metoda PET je určena především pro onkologické pacienty ke včasnému diagnostikování nádorových ložisek, ale slouží i pro neurologické a kardiologické zobrazování a diagnostiku.

Přístroj má unikátní rozlišovací schopnost a umí zachytit funkční metabolické změny, které předcházejí změnám strukturálním, a lze tak díky němu odhalit onemocnění či vzestup choroby dříve než běžnými vyšetřovacími metodami.

Na začátku vyšetření je do těla pacienta aplikována radioaktivní látka, která vyhledá místa, kde se nachází nádor či metastázy, a to na molekulární úrovni. Díky novému typu přístroje přitom jde do těla menší množství látky než u starších typů.

„Tato vyšetřovací metoda je celosvětově nejkomplexnější vyšetřovací metodou v onkologii. Používá se při záchytu nového onemocnění, v průběhu léčby, která se může podle výsledku upravovat, i po jejím skončení. Centrum výrazně zlepší komfort pro pacienty z Chomutovska, Lounska a Mostecka. V tuto chvíli máme objednané pacienty až do září,“ poznamenal primář oddělení Aleš Chodacki.

Pořízení přístroje Biograph Vision 450 stálo téměř 74 milionů korun, financován byl z dotačního titulu REACT-EU. Stavební úpravy pracoviště stály přes 22 milionů, tuto částku financoval Ústecký kraj.