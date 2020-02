Muž se dobýval kladivem do bytu sousedky, policistovi rozbil hlavu lahví

Incident se stal minulý čtvrtek v ulici Březenecká. „Mladý muž v pozdních večerních hodinách nejprve vytrhnul dvířka u poštovní schránky od jednoho z bytů, šel s nimi před dům a opakovaně je házel do okna bytu,“ sdělila mluvčí chomutovské police Miroslava Glogovská.

Pak si výtržník došel domů pro kladivo. „S ním poté podle dosavadních zjištění začal mlátit do vstupních dveří jednoho z bytů a přitom ještě jeho obyvatelce vyhrožoval zabitím,“ dodala Glogovská.

Kladivem muž dveře prorazil, poté začal mlátit do dveří dalšího bytu.

Na místo vyrazili státní policisté i strážníci, kteří dostali hlášení, že agresívní muž stále něco vyřvává a do něčeho bouchá. Výtržník se před hlídkami schoval k sobě do bytu. Policisté se s ním snažili komunikovat přes balkon.

„Já tady řeším problémy a teď tady do toho jdete vy. Vy to vyřešíte, nebo co? Mě to nezajímá, ona lže,“ řval rozzuřený muž z balkonu na policisty.

Otevřel dveře a po policistovi mrštil lahev, zasáhl jej do hlavy

Snaha muže uklidnit a přesvědčit, aby otevřel, byla marná. Policisté se jej k tomu proto snažili přimět i z chodby domu.

„Po opětovných výzvách muž policistům nakonec otevřel, avšak po jednom z nich při tom hodil skleněnou láhev. Ta policistu zasáhla do hlavy, způsobila mu naštěstí jen hematom,“ uvedla Glogovská.

Policisté poté útočníka zpacifikovali a zadrželi. Kvůli jeho agresivnímu chování mu nasadili pouta.

„Následná dechová zkouška ukázala, že mladý Chomutovan požil alkohol. Po vystřízlivění v policejní cele si další den převzal usnesení o zahájení trestního stíhání,“ podotkla policejní mluvčí.

Vyšetřovatel muže obvinil z násilí proti úřední osobě, poškození cizí věci, z nebezpečného vyhrožování a z pokusu o porušování domovní svobody.

„Muži, který se ke svému jednání doznal a uvedl, že roli v něm sehrál alkohol, nyní hrozí až šestiletý pobyt za mřížemi. Celková škoda způsobená jeho počínáním na fasádě domu a dveřích bytů byla předběžně vyčíslena na 22 tisíc korun,“ dodala Glogovská.