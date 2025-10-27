Elegantní a střídmé. V Chomutově vybrali podobu nového nádraží za miliardy

Miroslava Strnadová
  8:52
Chomutov zná podobu nového nádraží. Dopravní terminál, který ve městě propojí vlakovou, městskou a regionální autobusovou dopravu, má svého architektonického vítěze. Porota složená ze zástupců Správy železnic, města a nezávislých odborníků vybrala v konkurenci šesti účastníků návrh ateliéru Byró architekti.
Hlavní vlakové nádraží v Chomutově
9 fotografií

Vítězné řešení pochází z dílny architektů Tomáše Hanuse a Jana Holuba. Jejich návrh porotu nejvíce zaujal kvalitním, elegantním a střídmým architektonickým zpracováním terminálu. Porota ocenila také navrženou podobu veřejných prostranství a dopravní napojení na Lipskou ulici.

Následovat bude podpis smlouvy s autory na projektové práce.

Nový terminál má vzniknout v souvislosti s komplexní rekonstrukcí trati, která má zvýšit kapacitu a rychlost vlaků. Součástí projektu je také přesun nádražní budovy blíže centru města, což má obyvatelům a návštěvníkům Chomutova zajistit komfortnější a bezpečnější přístup k vlakům.

Chomutov roky čeká, zda stát přesune nádraží. Nejistota tíží i podnikatele

„Cílem soutěže bylo vybrat nejvhodnější návrh splňující architektonické a dopravní nároky nového přestupního terminálu. Vzniknout by měl při komplexní rekonstrukci trati, která přinese vyšší kapacitu a rychlost a tím i zkrácení jízdní doby vlaků,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Vítěz kromě terminálu připraví i parkoviště, návrh městského parku s hřištěm a sportovištěm a možnou podobu budoucí blokové zástavby, která poslouží městu jako podklad pro územní studii.

Primátor Chomutova Milan Märc (Nový Sever) uvedl, že soutěž ověřila i možnosti rozvoje okolí.

„Jsme připraveni spolupracovat na projektu autobusové části terminálu, abychom zajistili ideální přestupní vazby pro občany Chomutova,“ dodal.

O přesunu chomutovského vlakového nádrží se mluví už dlouhé roky. Projekt je naplánovaný na roky 2029 až 2031, odhad nákladů je necelých 5,5 miliardy korun. Stát bude muset vykoupit také některé soukromé pozemky.

18. července 2022
Vstoupit do diskuse

