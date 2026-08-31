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Výjimečný okamžik. Po 74 letech v Chomutově na chvíli otevřou jezuitskou kryptu

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  15:19
Jezuitská krypta pod oltářem kostela sv. Ignáce na chomutovském náměstí.

Jezuitská krypta pod oltářem kostela sv. Ignáce na chomutovském náměstí. | foto: Roman Dušek

Jezuitská krypta pod oltářem kostela sv. Ignáce na chomutovském náměstí.
Schichtova vila.
Schichtova vila byla postavena byla roku 1931. Nyní se stala kulturní památkou.
Pracovna Heinricha Schichta s dřevem vykládaným interiérem.
19 fotografií
Letos se zapojí do akce Dny evropského dědictví téměř stovka objektů v Ústeckém kraji. Mnohá místa bývají běžně nepřístupná. Ta jinak otevřená zase chystají speciální program nebo vstup zdarma. Akce letos trvá od 1. do 30. září. Zajímavostí je otevření chomutovské krypty.

Více než sedm desetiletí zůstávala očím veřejnosti skryta, nyní se její dveře opět otevřou. V rámci Dnů evropského dědictví budou moci návštěvníci v sobotu 12. září nahlédnout do jezuitské krypty pod oltářem kostela sv. Ignáce na chomutovském náměstí. Naposledy bylo podzemí přístupné v roce 1952.

„Krypta sloužila od konce 17. století jako místo posledního odpočinku řádových řeholníků a podle některých zdrojů v ní bylo uloženo až 140 dubových rakví s ostatky jezuitů. I když je dnes už hrobka prázdná, zachovala si svou tísnivou atmosféru,“ uvedla Ludmila Kameníková z chomutovské knihovny.

Slavnostní otevření proběhne v 10 hodin, prostor pak bude otevřený do 17 hodin.

Jezuitská krypta pod oltářem kostela sv. Ignáce na chomutovském náměstí.
Jezuitská krypta pod oltářem kostela sv. Ignáce na chomutovském náměstí.
Schichtova vila.
Schichtova vila byla postavena byla roku 1931. Nyní se stala kulturní památkou.
19 fotografií

K dalším velkým lákadlům tohoto ročníku patří na severu Čech Schichtova vila v ústecké části Vaňov. Postavit si ji nechal v roce 1925 průmyslník Heinrich Schicht, majitel Schichtových závodů, které vyráběly mimo jiné i známé mýdlo s jelenem.

Po druhé světové válce musela německá rodina Schichtů odejít z Československa a dům zkonfiskoval stát. Později sloužil jako vojenská škola či školicí středisko ministerstva školství, věd a umění. Využívala ho také ústecká univerzita. Před několika lety vilu získali zpět v dražbě potomci Schichtova rodu.

Běžně nepřístupný objekt, známý také jako Elbeberge, bude možné navštívit 12. září. Na příchozí zde budou čekat reklamní plakáty, výrobky ze Schichtových závodů či osobní předměty Schichtovy rodiny. V plánu je i komorní hudební vystoupení. Vstup bude zdarma.

Opotřebovaná památka omládne. Masarykovo zdymadlo projde velkou opravou

Není to však jediný zajímavý objekt, který půjde v krajském městě v rámci Dnů evropského dědictví navštívit. Například 5. a 12. září mohou zájemci vyrazit na Masarykovo zdymadlo, kde budou připraveny prohlídky rybího přechodu a strojovny či promítání filmu o výstavbě vodního díla. Dále půjde navštívit třeba palácovou vilu Carla Friedricha Wolfruma, kde nyní sídlí ústecká redakce Českého rozhlasu, a to 12. a 13. září.

Z dalších měst se zapojí například Litoměřice, kde bude možné 5. září navštívit běžně nepřístupné kostely – sv. Jakuba, sv. Václava, sv. Ludmily či sv. Vojtěcha. Dále lze bezplatně vystoupat na věž Kalich nebo naopak sejít do historického podzemí.

Mnoho památek si půjde projít i v Kadani, a to 12. a 13. září. Výjimečně bude přístupná růžencová kaple, kostel Stětí sv. Jana Křtitele a kostel sv. Rodiny a sv. Alžběty. Bezplatně půjde navštívit radniční věž, Mikulovickou bránu nebo zdejší hrad.

Stačilo málo a místo skanzenu stál panelák, říká zakladatel Zubrnic

Speciální program si pak nachystal například skanzen v Zubrnicích na Ústecku, kde jsou po celé září naplánovány „oživené soboty“. Návštěvníci se při nich dozví, jak se dříve vykonávaly různé práce v domácnosti či na poli – od praní prádla po vyorávání brambor.

Zámek ve Velkém Březně nedaleko Ústí zase na 12. a 13. září chystá kostýmované prohlídky na téma „Jak hrabě Chotek poslední korunovaci připravoval“.

Kompletní seznam zapojených objektů, jejich otevírací dobu či informace o vstupném najdou zájemci na webu ehd.cz.

26. května 2025
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